Калининградская область с 31 марта переходит на режим самоизоляции

Режим всеобщей самоизоляции с полуночи вторника вводится в самой западной из российских областей. Об этом по итогам заседания оперативного штаба в понедельник, 30 марта, сообщил журналистам губернатор региона Антон Алиханов.
«Мы расширяем по примеру Москвы ограничительные меры. Режим будет введен с завтрашнего дня, с 0 часов. Ровно то же самое, что и в Москве, то есть выходим только в случае необходимости в медицинских услугах, в ближайшие продуктовые магазины, для того, чтобы выгулять собаку. Ограничения на передвижение личного транспорта не будет», — сказал Алиханов.
В Москве и Подмосковье режим самоизоляции введен с воскресенья. В понедельник о таком же режиме объявили власти Мурманской области.
В России по состоянию на 30 марта насчитывалось 1836 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
«Фонтанка» продолжает следить онлайн за событиями, связанными с коронавирусом, в мире, стране, в Петербурге.