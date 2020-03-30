Калининградская область с 31 марта переходит на режим самоизоляции

Режим всеобщей самоизоляции с полуночи вторника вводится в самой западной из российских областей. Об этом по итогам заседания оперативного штаба в понедельник, 30 марта, сообщил журналистам губернатор региона Антон Алиханов.



«Мы расширяем по примеру Москвы ограничительные меры. Режим будет введен с завтрашнего дня, с 0 часов. Ровно то же самое, что и в Москве, то есть выходим только в случае необходимости в медицинских услугах, в ближайшие продуктовые магазины, для того, чтобы выгулять собаку. Ограничения на передвижение личного транспорта не будет», — сказал Алиханов.

