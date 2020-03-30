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Всё о коронавирусе в Петербурге и в мире . Онлайн

30.03.2020 12:07
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Калининградская область с 31 марта переходит на режим самоизоляции

Режим всеобщей самоизоляции с полуночи вторника вводится в самой западной из российских областей. Об этом по итогам заседания оперативного штаба в понедельник, 30 марта, сообщил журналистам губернатор региона Антон Алиханов.

«Мы расширяем по примеру Москвы ограничительные меры. Режим будет введен с завтрашнего дня, с 0 часов. Ровно то же самое, что и в Москве, то есть выходим только в случае необходимости в медицинских услугах, в ближайшие продуктовые магазины, для того, чтобы выгулять собаку. Ограничения на передвижение личного транспорта не будет», — сказал Алиханов.

В Москве и Подмосковье режим самоизоляции введен с воскресенья. В понедельник о таком же режиме объявили власти Мурманской области.

В России по состоянию на 30 марта насчитывалось 1836 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

«Фонтанка» продолжает следить онлайн за событиями, связанными с коронавирусом, в мире, стране, в Петербурге.

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Комментарии (3)

Sibir_5e4d67bbb7aea
им проще.. они анклав...
Samal_5e4d4df31fec5
Фигня это всё. Есть статья 56 Конституции РФ!
Valer_Kulik
Правильно делают.
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