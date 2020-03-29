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29.03.2020 21:27
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Распространение вируса остановлено, но только в Китае. Количество заболевших на планете больше 700 тысяч человек

Распространение вируса остановлено, но только в Китае. Количество заболевших на планете больше 700 тысяч человек

За полтора дня в мире заболевших новой коронавирусной инфекцией стало еще на сто тысяч больше. Больше всего страдают американцы.

Китайские власти 29 марта заявили, что фактически победили эпидемию - ее распространение остановлено на отметке в 82 тысячи заболевших и чуть больше трех тысяч смертей, хотя эти цифры еще могут измениться. В стране чаще стали фиксироваться завозные случаи болезни.

Тем временем на земном шаре стремительно расползающаяся инфекция поразила уже больше 700 тысяч человек - предыдущий рубеж, в 600 тысяч, был достигнут накануне утром. В мире от COVID19 умерли 33,5 тысячи человек, приводит статистику университет Джона Хопкинса. К девяти часам вечера 29 марта по Москве на планете коронавирусом нового типа болеют 704 тысячи человек.

Больше всего зараженных в США - там 125 тысяч больных и свыше двух тысяч смертей. Следом идет Италия, где зараженных под 100 тысяч и, рекордные, почти 11 тысяч смертей. Почти семь тысяч умерли в Испании.

Россия на 32 месте в мире по числу заболевших. В стране 1534 инфицированных и девять смертей. Москва ввела в городе полный карантин. Людям нельзя выходить из дома без причин и приближаться друг к другу ближе чем на полтора метра.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Pilat
как я и предполагал, в США вирус разгулялся по полной. А по другому там и быть не могло.
Viacheslav
Молодцы китайцы. Сильная нация. Я думаю что карантин они полностью не будут снимать, так как сейчас полыхает во всем мире. Скорее всего оставят карантинные мероприятия по пересечении границы.
lenten
Но при этом карантин в Китае ещё полностью не снят. По мере возврата к нормальной жизни эпидемия не начнётся снова?
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