Распространение вируса остановлено, но только в Китае. Количество заболевших на планете больше 700 тысяч человек



За полтора дня в мире заболевших новой коронавирусной инфекцией стало еще на сто тысяч больше. Больше всего страдают американцы.



Китайские власти 29 марта заявили, что фактически победили эпидемию - ее распространение остановлено на отметке в 82 тысячи заболевших и чуть больше трех тысяч смертей, хотя эти цифры еще могут измениться. В стране чаще стали фиксироваться завозные случаи болезни.

