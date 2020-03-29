Распространение вируса остановлено, но только в Китае. Количество заболевших на планете больше 700 тысяч человек
Распространение вируса остановлено, но только в Китае. Количество заболевших на планете больше 700 тысяч человек
За полтора дня в мире заболевших новой коронавирусной инфекцией стало еще на сто тысяч больше. Больше всего страдают американцы.
Китайские власти 29 марта заявили, что фактически победили эпидемию - ее распространение остановлено на отметке в 82 тысячи заболевших и чуть больше трех тысяч смертей, хотя эти цифры еще могут измениться. В стране чаще стали фиксироваться завозные случаи болезни.
Тем временем на земном шаре стремительно расползающаяся инфекция поразила уже больше 700 тысяч человек - предыдущий рубеж, в 600 тысяч, был достигнут накануне утром. В мире от COVID19 умерли 33,5 тысячи человек, приводит статистику университет Джона Хопкинса. К девяти часам вечера 29 марта по Москве на планете коронавирусом нового типа болеют 704 тысячи человек.
Больше всего зараженных в США - там 125 тысяч больных и свыше двух тысяч смертей. Следом идет Италия, где зараженных под 100 тысяч и, рекордные, почти 11 тысяч смертей. Почти семь тысяч умерли в Испании.
Россия на 32 месте в мире по числу заболевших. В стране 1534 инфицированных и девять смертей. Москва ввела в городе полный карантин. Людям нельзя выходить из дома без причин и приближаться друг к другу ближе чем на полтора метра.