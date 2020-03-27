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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

27.03.2020 18:45
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Молебное пение в защиту от коронавируса прошло в соборе Выборга. Собралось больше разрешенного в два раза

В Спасо-Преображенском соборе Выборга 27 марта прошло молебное пение в защиту от коронавируса. Сам вирус во время службы, на которой присутствовал корреспондент 47news, так и не упомянули. «Фонтанка» писала, что для антиинфекционного обряда в город привезли икону Пресвятой Богородицы и мощи преподобного Арсения Коневского с острова Коневец.

Всего прикоснутся к реликвии пришли порядка 200 верующих, что в два раза больше, чем положено по «антикоронавирусному постановлению Дрозденко». Губернатор разрешает собрания до 100 человек. РПЦ уже не раз утверждала, что мирские нормы на них не распространяются, а затем сообщала, что противовирусные нормы они выполняют.

Святыни пробудут в Выборге до 29 марта. После этого запланирован облёт территории Карельского перешейка. Запланированы посадки во Всеволожске и Приозерске с совершением молебнов — если позволит погода. Также в минувшее воскресенье, 22 марта, таинство об избавлении от коронавируса состоялось в храме Кировска Ленинградской области.

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Комментарии (1)

260551481
А пеплом головы посыпали?, а к солнцу поворачивались левым глазом?
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