Пожарные приехали тушить санаторий «Заря», в котором заперты возможные носители коронавируса

Силы МЧС стянули к пансионату «Заря» в Курортном районе Петербурга, где две карантинные недели проводят вернувшиеся из-за рубежа. Нарушать их изоляцию не пришлось.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал тревоги из здания на Приморском шоссе в Репино, где расположен пансионат «Заря», поступил на пульт дежурного в половине пятого вечера 27 марта. Пожарные уже на месте определили, что заезжать на карантинный объект не требуется.



Сигнализация сработала в административном здании, которое к территории санатория не относится. Там помощь огнеборцев также не потребовалось — помещение осмотрели, но ни дыма, ни огня не нашли.

