Пожарные приехали тушить санаторий «Заря», в котором заперты возможные носители коронавируса
Силы МЧС стянули к пансионату «Заря» в Курортном районе Петербурга, где две карантинные недели проводят вернувшиеся из-за рубежа. Нарушать их изоляцию не пришлось.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал тревоги из здания на Приморском шоссе в Репино, где расположен пансионат «Заря», поступил на пульт дежурного в половине пятого вечера 27 марта. Пожарные уже на месте определили, что заезжать на карантинный объект не требуется.
Сигнализация сработала в административном здании, которое к территории санатория не относится. Там помощь огнеборцев также не потребовалось — помещение осмотрели, но ни дыма, ни огня не нашли.
«Вызов ложный», — подтвердили в пресс-службе.
Санаторий «Заря» в марте оброс двойным забором. Вместо обычных обитателей путёвки туда получают петербуржцы, вернувшиеся из-за границы, но не пожелавшие изолировать себя дома. Одной из первых «отдыхающих» стала отоларинголог медцентра «XXI век», которая после Таиланда поспешила выйти на работу. Накануне в санаторий привезли еще 20 человек из тех, кто нарушил режим самоизоляции и был за этом уличен полицией.