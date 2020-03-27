22 человека нарушили режим самоизоляции из-за коронавируса в Петербурге. Полиция отвезла их в санаторий

Два дня, 25 и 26 марта, сотрудники ГУ МВД по Петербургу и области проверяли соблюдение петербуржцами обязательного карантина после возвращения из стран, где было выявлено массовое заболевание Covid-19. В Северной столице их нашли меньше, чем в Москве, в десять раз, но все равно отправили под присмотр врачей.



Как сообщает 27 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу, в полиции созданы дежурные группы, которые круглосуточно собирают информацию от граждан. Плюс информация о количестве и местонахождении самоизолированных поступает от подразделений Роспотребнадзора.

