22 человека нарушили режим самоизоляции из-за коронавируса в Петербурге. Полиция отвезла их в санаторий
Два дня, 25 и 26 марта, сотрудники ГУ МВД по Петербургу и области проверяли соблюдение петербуржцами обязательного карантина после возвращения из стран, где было выявлено массовое заболевание Covid-19. В Северной столице их нашли меньше, чем в Москве, в десять раз, но все равно отправили под присмотр врачей.
Как сообщает 27 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу, в полиции созданы дежурные группы, которые круглосуточно собирают информацию от граждан. Плюс информация о количестве и местонахождении самоизолированных поступает от подразделений Роспотребнадзора.
В результате проведенных мероприятий были найдены 22 несознательных гражданина, которые не соблюдали режим изоляции в домашних условиях. 20 человек доставлены в обсерватор, расположенный на базе пансионата «Заря» в Курортном районе Петербурга. Двое граждан с признаками заражения ОРВИ госпитализированы в инфекционную больницу имени С. П. Боткина.
В ГУ отмечают, что не выполнившие постановление главного санитарного врача Российской Федерации о самоизоляции граждан, прибывших из-за рубежа, жители Санкт-Петербурга направляются на карантин принудительно.
«Фонтанка» со ссылкой на Смольный накануне писала, что в «Зарю» доставили шестерых несознательных.