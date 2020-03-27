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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

27.03.2020 09:08
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22 человека нарушили режим самоизоляции из-за коронавируса в Петербурге. Полиция отвезла их в санаторий

Два дня, 25 и 26 марта, сотрудники ГУ МВД по Петербургу и области проверяли соблюдение петербуржцами обязательного карантина после возвращения из стран, где было выявлено массовое заболевание Covid-19. В Северной столице их нашли меньше, чем в Москве, в десять раз, но все равно отправили под присмотр врачей.

Как сообщает 27 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу, в полиции созданы дежурные группы, которые круглосуточно собирают информацию от граждан. Плюс информация о количестве и местонахождении самоизолированных поступает от подразделений Роспотребнадзора.

В результате проведенных мероприятий были найдены 22 несознательных гражданина, которые не соблюдали режим изоляции в домашних условиях. 20 человек доставлены в обсерватор, расположенный на базе пансионата «Заря» в Курортном районе Петербурга. Двое граждан с признаками заражения ОРВИ госпитализированы в инфекционную больницу имени С. П. Боткина.

В ГУ отмечают, что не выполнившие постановление главного санитарного врача Российской Федерации о самоизоляции граждан, прибывших из-за рубежа, жители Санкт-Петербурга направляются на карантин принудительно.

«Фонтанка» со ссылкой на Смольный накануне писала, что в «Зарю» доставили шестерых несознательных.

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Комментарии (2)

Sibir_5e4d67bbb7aea
"дежурные группы, которые круглосуточно собирают информацию от граждан".. соседи стучат? А кто их инфу проверяет? Может это наветы за прошлые обиды?
Ulises
После счет выставят за санаторный отдых? Нет, я абсолютно серьезно.
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