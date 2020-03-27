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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

27.03.2020 17:44
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Что важнее — жизнь временная или жизнь вечная.

Смольный закрывает прихожан, а не храмы

В разговоре о карантинных мерах постоянно всплывают два мотива: «а что ж они не закроют метро» и «а что ж они не закроют церкви». Смольный решил начать со второго и на неделю запретил посещение религиозных объектов. Публично против выступили только православные.

Губернатор Петербурга запретил петербуржцам неделю ходить в храмы, но кто их будет отлавливать — не пояснил.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру«/Архив

Священники РПЦ готовы советовать, но не закрывать двери, а православные активисты уже увидели в мерах против распространения заразы тень гонений. Узнать мнение муфтия Петербурга и Северо-Западного региона России Равиля-Хазрата Пончаева не удалось, однако верующим мусульманам, опасающимся заражения, уже было рекомендовано совершать молитвы дома. Особое мнение по поводу пандемии раввина Большой хоральной синагоги Шауля Брука читайте здесь.

26 марта в 15:30 Смольный объявил, что в рамках борьбы с распространением коронавируса горожане с субботы в течение недели не попадут в церкви, МФЦ, на предприятия и в скверы.

Через 5 минут Санкт-Петербургская епархия РПЦ заявила, что не планирует ограничивать прихожан в посещении соборов и храмов из-за введения общенационального карантина. Их двери будут открыты всю следующую неделю.

«Пока никаких изменений в работе нет. Ситуация может измениться только в том случае, если из-за ухудшения эпидемиологической обстановки будет введен режим ЧС», — заявил «Фонтанке» председатель епархиального отдела по взаимоотношениям церкви и общества Александр Пелин.

Ближе к 22 часам на официальном сайте Московской патриархии появляется заявление о том, что запрет на посещение церквей в Петербурге противоречит Конституции. Свобода совести и вероисповедания, в том числе «право индивидуально или совместно с другими совершать богослужения», гарантируется 28-й статьей Конституции. Ограничить это право в целях защиты здоровья граждан можно только Федеральным законом, уточнили в РПЦ, сославшись на ч. 3 ст. 55 Конституции РФ.

Ближе к полуночи публикуется официальное заявление Санкт-Петербургской епархии:

«Пастырский долг духовенства необходимо исполнять по отношению ко всем верующим, включая тех, кто полагает необходимым в нынешнее непростое время прийти в храмы для молитвы о близких, о городе и народе.Поэтому храмы Санкт-Петербургской епархии продолжат служение», — говорится в заявлении епархии, несмотря на запрет Беглова.

Со стороны это похоже на спор, но это не спор. Спорить Беглову придется не с самими служителями, а с теми, кто зовет людей в церковь и готов объявить Смольный гонителем веры.

Если прочитать внимательно, то постановление правительства и заявление епархии — вообще о разном. В карантинном документе Смольного говорится о недельном (28 марта — 5 апреля) запрете на посещение храмов для всех горожан, кроме священников и персонала. Относится он именно к физическим лицам, а не к церкви. Для сравнения: в случае с общепитом чиновники пошли более прямым путем — просто запретили ему оказывать услуги, так что к голодным в этом смысле апеллировать и не пришлось.

Поэтому заявление епархии о том, что храмы продолжат служение, безусловно, важно для прихожан, но не выглядит ответом Смольному. По идее, губернатор может пожать плечами и сказать: «Ну, продолжат и продолжат, ради Бога, мы ж не к вам обращались». С Московской патриархией так не получится: с отсылом к юристам она без обиняков сообщает Александру Беглову, что его постановление взвешено и найдено легким, легче Конституции по крайней мере: «Право граждан на свободу совести и вероисповедания может быть ограничено в целях защиты их здоровья только федеральным законом. Иные акты органов власти не могут ограничивать... право граждан посещать религиозные объекты».

Можно иронизировать по поводу того, что в случае с церквями Смольный полагается на сознательность петербуржцев, а в случае с барами и ресторанами — нет. Но прямого конфликта не видно: мы скажем людям молиться дома, а вы можете проводить службы. И если бы, как водится, речь шла о «рекомендациях», темы бы вообще не возникло. Однако здесь — именно запрет, и встает вопрос ответственности. Как часто бывает с ограничительными мерами правительства, к ним требуются дополнительные пояснения. Уже 27 марта пресс-служба администрации губернатора сообщила: «ответственность за соблюдение запрета ложится на руководителей общественных организаций и объектов, на территории которых проводятся мероприятия».

— Контроль за выполнением постановления правительства Санкт-Петербурга № 161 в период функционирования города в режиме повышенной готовности возложен на органы государственной власти и правоохранительные структуры в рамках своих полномочий, — подчеркнули в Смольном.

Никто и не думает, что полицейские патрули будут перехватывать паству на подходе к церквям и везти в изоляторы. Остается предположить, что каких-то действий, увещеваний и разъяснений пастве ждут от самой епархии.

«Фонтанка» спросила нескольких священников, готовы ли они разворачивать прихожан на входе в связи с эпидемией.

Протоиерей Александр Ткаченко не считает, что у него появилась обязанность регулировать поток верующих. «Люди приходят в храм в минуты, когда им тяжело, с духовной болью. И наша задача помощь оказать; мы в данном случае являемся врачебницей и отказать в помощи не можем. Мы остаемся на своих постах и будем точно так же помогать, беседовать с людьми и помогать им жить в это трудное время». Насчет эпидемиологической подоплеки священник поясняет, что в храмах проводятся все предписанные противоинфекционные меры.

По мнению протоиерея Александра Пелина, запрещение не обязательно к исполнению. Он признает, что опасность пандемии очевидна и организовал для прихожан специальное занятие с участием врачей о том, как соблюдать осторожность. «Церковь не может пойти на такой шаг, как запрет, — настаивает он. — Если люди считают необходимым прийти в церковь в период Великого поста, в период сосредоточенности и усиленной молитвы — мы не можем им сказать не приходить. Можем предупредить, что существует такая опасность, но не запретить. Для некоторых вера является очень значимым, важным основанием жизни — как бы на «Фонтанке» или еще где-то ни насмехались над этим».

Протоиерей Вячеслав Харинов считает, что пастырское служение заключается в отеческом руководстве паствой, так что он призывает к взаимному сбережению. «Речь не идет о «реализации религиозных чувств или потребностей», как говорят светские люди. Религиозное чувство — это любовь к Богу и ближнему. Но Бог везде, а ближнего можно инфицировать хоть в метро, и от этого будут страдать невинные люди, в том числе дети. «Блок-посты» не ставим, но уверен, что люди проявят сознательность: это же не просто страх заразиться, это риск заразить другого, ведь в большом сообществе людей риск инфицировать возрастает. Как священнику мне будет нерадостно, что храм пустеет, но я понимаю, что он пустеет из-за заботы о других, это и есть задача церкви. Я бы счел это не боязнью, а чувством ответственности за других».

«Мы не имеем оснований людям запретить, — говорит протоиерей Петр Мухин. — С одной стороны, есть понимание того, что происходит, с другой — мы обязательно должны быть на своих местах. Всегда нужно оставаться с людьми, вне зависимости от своего положения».

«Надо оповестить, и мы это сделали, что пожилым людям лучше оставаться дома, — говорит протоиерей Георгий Иоффе. — У нас храм маленький, всех практически знаю. Мы применяем все профилактические меры, которые были рекомендованы». На вопрос, готов ли он останавливать при входе пожилых членов общины, отвечает, что к такому никто не готов: «Во-первых, до нас еще от входа надо дойти. И я, естественно, не могу отправить человека домой. Просто я даю рекомендации пожилым не приходить. Если придут, будем за ними как-то особенно следить».

Александр Гинкель, настоятель храма во имя Святителя Николая, рассказал, что не может себе представить ситуацию, когда он не пускает человека в храм. «Я обратился к прихожанам, сообщил, что все желающие остаются дома, — говорит он. — Но я как священник не имею права его не впустить... Для меня лично на первом месте стоит вера во всемогущество Божие, и в данном случае важнее жизнь вечная, чем временная».

Тема церкви в контексте пандемии приобрела особую чувствительность. Массовое целование иконы в Казанском соборе с протиранием тряпочкой вызвало волну сарказма и возмущения. А заявление вице-губернатора Олега Эргашева о том, что подобные мероприятия — это прямой путь к распространению вируса, сделало его чуть ли не новым Вольтером. Так что и в формулировке запрета, и в заявлениях священников видно желание уйти от прямого конфликта. Но от него не уклоняются православные активисты.

Андрей Кормухин, основатель движения «Сорок Сороков» (позиционирующее себя как объединительная платформа для лиц православного вероисповедания с активной гражданской позицией), считает, что эпидемия «послана людям за грехи» и для того, чтобы они вспомнили о Боге. Он тоже отсылает к Конституции, точнее — уже к новым поправкам, которые добавили в текст Основного закона упоминание о вседержителе. «Если мы их не прописывали как отписку и как кость консервативной части общественности, а наполняли смыслом, то уже последнее, что мы должны закрыть, — это храмы, — говорит Кормухин. — Мы пишем, что предки передали нам веру в Бога и традиции. А наши предки храмы не закрывали, потому что прекрасно понимали, что дух творит форму, а не форма — дух».

Несколько абстрактная форма запрета Кормухина не убеждает. «Храм состоит из клира и из мира. Поэтому, закрывая храм для общины, закрывают и сами храмы, это просто уловки Смольного, который пытается выйти из этой ситуации, — говорит он и ставит чиновникам ультиматум: — Мы оставляем возможность Смольному признать это постановление ошибочным и не совсем корректным. Если этого не произойдет, я и мои единомышленники считаем, что Смольный может попасть в разряд первых гонителей христиан. Я не вижу в этом заботу о людях, я вижу в этом заботу о своем месте и рейтинге».

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Pilat
Т.е. как в конституцию влезть, так они первые. А как распоряжения власти исполнить - таки нет.
В Греции государственная церковь тоже не хотела закрываться. Говорили, что от причастной ложки, то бишь лжицы, за 2000 лет никто не заразился. Ничего, закрыли церкви, ослушавшегося священника оштрафовали. Иначе никак.
mononcle
Я считаю, пусть верующие ходят в храмы. Есть такая премия, в честь великого эволюционного биолога Ч. Дарвина. Она вручается (заочно) тем, кто сам себя выпилил из Эволюции ввиду слишком низких интеллектуальных способностей, то есть, собственноручно реализовав Естественный Отбор. Ну, типа, мальчик, который сунул пальчик в розетку. Так вот, не нужно мешать коллегам из Епархии в их честной и конкурентной борьбе за право получения столь престижного титула: Лауреата Премии Дарвина!
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