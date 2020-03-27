Коронавирус прокачивает мировую преступность. Лжеврачи, хакеры и handmade-тесты обеспокоили Европол
Пандемия коронавируса привела к внезапному всплеску преступности: кибермошенникам, хакерам и продавцам контрафактной продукции становится всё легче искать жертв. Как выяснили специалисты Европола, грабители всё чаще проникают в дома, прикидываясь врачами или курьерами, а производители подделок массово сбывают крупные партии незаконных и низкокачественных медицинских товаров.
Согласно данным отчёта, появившегося на официальном сайте Европейской полиции 27 марта, с 3 по 10 марта «правоохранительные органы во всем мире изъяли больше 34 тысяч поддельных медицинских масок во время операции PANGEA». Выяснилось, что помимо предметов защиты некоторые группировки успешно продают самодельные «тесты» на СOVID-19, противовирусные препараты и лекарство против малярии хлорохин.
Под коронавирусные реалии зачастую адаптируют традиционные схемы: сразу в нескольких точках Евросоюза неизвестные прикидывались полицейскими или медиками и таким образом проникали в дома и клиники. Из-за того, что всё больше компаний переходят на удалённый режим работы, а значит, открывают доступ к своим внутренним данным, не менее успешно работают хакеры. Атаке уже подвергалась Университетская больница Брно в Чехии: из-за сбоя в системе врачам пришлось отложить сложнейшие операции и даже перевести пациентов в другую больницу.
Как подчёркивают в Европоле, популярность таких схем будет только расти. Глава организации Катрин де Болл назвала их «реальной угрозой для жизней» во время кризиса.
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