Коронавирус прокачивает мировую преступность. Лжеврачи, хакеры и handmade-тесты обеспокоили Европол

Пандемия коронавируса привела к внезапному всплеску преступности: кибермошенникам, хакерам и продавцам контрафактной продукции становится всё легче искать жертв. Как выяснили специалисты Европола, грабители всё чаще проникают в дома, прикидываясь врачами или курьерами, а производители подделок массово сбывают крупные партии незаконных и низкокачественных медицинских товаров.



Согласно данным отчёта, появившегося на официальном сайте Европейской полиции 27 марта, с 3 по 10 марта «правоохранительные органы во всем мире изъяли больше 34 тысяч поддельных медицинских масок во время операции PANGEA». Выяснилось, что помимо предметов защиты некоторые группировки успешно продают самодельные «тесты» на СOVID-19, противовирусные препараты и лекарство против малярии хлорохин.