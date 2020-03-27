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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

27.03.2020 10:56
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В Петербурге в налоговые - только по Интернету или через бокс. Но обязательно - без детей

Налоговые инспекции временно обслуживают посетителей только по предварительной онлайн-записи в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа. Информация об этом 27 марта появилась на сайте управления ФНС по Петербургу.

Декларации, налоговую отчетность и прочие документы горожане могут отправить в налоговую через Интернет. Если такой возможности нет, посетителей просят оставить документы в специальных боксах на входе в инспекцию, указав контактный телефон.

Посетителей с детьми и людей старше 65 лет налоговые инспекции временно не обслуживают даже по записи. В таком режиме налоговая будет работать «до особых распоряжений».

Вчера правительство Петербурга опубликовало дополненный перечень мер по нераспространению коронавирусной инфекции. Документ запрещает с 28 марта по 5 апреля оказание любых услуг, за исключением тех, что оказываются дистанционно или посредством курьерской доставки.

© Фонтанка.Ру

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