Налоговые инспекции временно обслуживают посетителей только по предварительной онлайн-записи в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа. Информация об этом 27 марта появилась на сайте управления ФНС по Петербургу.

Декларации, налоговую отчетность и прочие документы горожане могут отправить в налоговую через Интернет. Если такой возможности нет, посетителей просят оставить документы в специальных боксах на входе в инспекцию, указав контактный телефон.



Посетителей с детьми и людей старше 65 лет налоговые инспекции временно не обслуживают даже по записи. В таком режиме налоговая будет работать «до особых распоряжений».

