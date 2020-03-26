Общепит отправили на карантин. Смольный вводит ограничения на время президентских каникул
Правительство Петербурга опубликовало список новых ограничений в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. С 28 марта по 5 апреля запрещается работа предприятий общественного питания. Исключения составят столовые при предприятиях. Также рестораны смогут доставлять свою продукцию на дом, на работу и в номера гостиниц.
Губернатор Александр Беглов 26 марта подписал постановление, которое усиливает карантинные меры для петербургского бизнеса.
Как следует из документа, под запретом до 30 апреля окажутся ночные клубы (дискотеки), ночные кабаре, детские игровые комнаты, развлекательные центры. Также запрещается курение кальянов как в специализированных кальянных, так и в других заведениях общепита и иных общественных местах. Не допускается распространение печатных материалов (листовок) из рук в руки.
С 28 марта по 5 апреля почти тотально ограничивается работа предприятий общественного питания. Не смогут обслуживать посетителей все бары, рестораны, кафе, столовые и закусочные. Исключения составят столовые при предприятиях. При этом общепит сможет доставлять свою продукцию на дом, на работу и в номера гостиниц.
Закрыться на время президентских каникул придется и большинству магазинов. Исключения составят точки по продаже продовольствия и непродовольственных товаров первой необходимости, а также аптеки, АЗС и заправки для электромобилей.
Также исключено оказание любых услуг, за исключением тех, что оказываются дистанционно или посредством курьерской доставки. Исключения составят медицинские услуги, реабилитационные услуги, услуги по уходу за престарелыми, услуги по погребению, услуги связи, банковские и страховые услуги, транспортные, гостиничные, жилищно-коммунальные.