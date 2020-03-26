FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +6
77.79р84.15р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

26.03.2020 15:20
7
Печать

Общепит отправили на карантин. Смольный вводит ограничения на время президентских каникул

Правительство Петербурга опубликовало список новых ограничений в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. С 28 марта по 5 апреля запрещается работа предприятий общественного питания. Исключения составят столовые при предприятиях. Также рестораны смогут доставлять свою продукцию на дом, на работу и в номера гостиниц.

Губернатор Александр Беглов 26 марта подписал постановление, которое усиливает карантинные меры для петербургского бизнеса.

Как следует из документа, под запретом до 30 апреля окажутся ночные клубы (дискотеки), ночные кабаре, детские игровые комнаты, развлекательные центры. Также запрещается курение кальянов как в специализированных кальянных, так и в других заведениях общепита и иных общественных местах. Не допускается распространение печатных материалов (листовок) из рук в руки.

С 28 марта по 5 апреля почти тотально ограничивается работа предприятий общественного питания. Не смогут обслуживать посетителей все бары, рестораны, кафе, столовые и закусочные. Исключения составят столовые при предприятиях. При этом общепит сможет доставлять свою продукцию на дом, на работу и в номера гостиниц.

Закрыться на время президентских каникул придется и большинству магазинов. Исключения составят точки по продаже продовольствия и непродовольственных товаров первой необходимости, а также аптеки, АЗС и заправки для электромобилей.

Также исключено оказание любых услуг, за исключением тех, что оказываются дистанционно или посредством курьерской доставки. Исключения составят медицинские услуги, реабилитационные услуги, услуги по уходу за престарелыми, услуги по погребению, услуги связи, банковские и страховые услуги, транспортные, гостиничные, жилищно-коммунальные.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (7)

260743831
А автосервисы к какой категории относятся? Они работают, или карантин? Подскажите кто в курсе
Apetrov
А почему не было сурдоперевода во время обращения?? То есть, это не касается глухонемых, правильно понимаю?
Xottabych
А у пенсионеров с их накоплений тоже будут брать 13%? Вроде как белые приходят - грабят, красные приходят - тоже грабят, куда бежать, где искать правду-матушку?
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний