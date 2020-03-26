Общепит отправили на карантин. Смольный вводит ограничения на время президентских каникул

Правительство Петербурга опубликовало список новых ограничений в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. С 28 марта по 5 апреля запрещается работа предприятий общественного питания. Исключения составят столовые при предприятиях. Также рестораны смогут доставлять свою продукцию на дом, на работу и в номера гостиниц.

Губернатор Александр Беглов 26 марта подписал постановление, которое усиливает карантинные меры для петербургского бизнеса.

Как следует из документа, под запретом до 30 апреля окажутся ночные клубы (дискотеки), ночные кабаре, детские игровые комнаты, развлекательные центры. Также запрещается курение кальянов как в специализированных кальянных, так и в других заведениях общепита и иных общественных местах. Не допускается распространение печатных материалов (листовок) из рук в руки.