Через минуту после статьи «Фонтанки» о «Самоугонщиках» в Петербурге якобы угнали очередной «Ленд Крузер» за 4 млн

По информации «Фонтанки», 25 марта, ровно в 13 часов, 28-летний неработающий петербуржец сообщил в полицию Выборгского района об исчезновении его белого нового «Ленд Крузера 150», который он оставил накануне на Новолитовской улице, причем в свой день рождения. Автомашина в 4 млн куплена в кредит с первоначальным взносом наличными в 1,7 млн рублей, оформлена в «Тинькофф Страховании». Как сообщил корреспонденту «Фонтанки» собеседник в районной полиции, «все бы ничего, но этот новый-новый «Ленд Крузер» задолго до заявления ушел в Казахстан».

Петербуржец заявил об угоне своего нового «Ленд Крузера», а уголовный розыск автомашину искать не будет. Скорее, они найдут доказательства о заведомо ложном доносе. «Фонтанка» видит, что 48-й эпизод самоугона произошел в тот момент, когда наш журналист сообщил читателям статистику новой автобеды для страховых компаний.

«Вы же сами только что об этом писали», — добавил полицейский.

Действительно, того же 25 марта в 12 часов 59 минут на «Фонтанке» вышла статья «Самоугонщики. Как и куда исчезают из Петербурга не украденные машины». В этом материале дана статистика самоугонов за 2020 год — таких эпизодов уже 47. И представлен алгоритм действий самоугонщиков:

— подыскивается новая машина, лучше от полутора миллионов;

— она берется в кредит на подставное лицо, в задачу которого входит оплата кредита на первоначальном этапе (разумеется, из кармана организатора схемы);

— на период лжеугона номинал уезжает примерно на неделю из города под надуманным предлогом, предварительно отдав сообщнику ключи;

— за время его отсутствия перегонщик уводит машину в Казахстан или Таджикистан, где продает заказчику;

— перегонщик возвращается, отдает ключи номиналу, чтобы тот при заявлении в полицию и страховую продемонстрировал два комплекта;

— следует заявление, возбуждается уголовное дело, выплачивается страховка, плюс приходит доход из ближнего азиатского зарубежья.