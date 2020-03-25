В бизнес автострахования Петербурга пришла беда, которую не ждали, — новая схема воровства, где классические угонщики уже ни при чем.

Самоугонщики. Как и куда исчезают из Петербурга не украденные машины

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Несмотря на заявление об угоне 24 марта нового «Хендэ Соляриса», в Адмиралтейском районе не спешат с возбуждением уголовного дела. В перспективе потерпевшая вряд ли получит страховку в «РЕСО».

Для начала владелицу отправили на полиграф. Оттого что обстоятельства идеально укладываются в комбинацию самоугона: до обращения в полицию долгое время хозяйка якобы не контролировала машину, а колеса ее пересекли границу с Казахстаном. По информации «Фонтанки», Управление уголовного розыска Петербурга видит аномальный всплеск аналогичных эпизодов. По убеждению сотрудников «угонного» отдела, только за 2020 год таких случаев — 47, с убытком страховых компаний в 120 миллионов.

То есть через день в полицию города и Ленобласти поступает заявление владельца машины о краже. В реалиях же этого не было. Журналист проанализировал 12 мгновений этой серии (к остальным автор не смог подобрать всех нужных точностей).

В неуказанных «угонах» в основном присутствовали «Ленд Крузеры» и «Лексусы». Причем в данной индустрии (а, исходя из масштаба, по-другому явление не звучит) профессиональные автоворы к ним как раз не прикладывали свои навыки. За прошлый год таких самоугонных историй — 237. Если перевести их массу в страховой убыток — получается под миллиард. По мнению оперативников, если статистика классических краж автотранспорта снижается, то растет эта напасть.

Выглядит она если не примитивно, то точно незатейливо. В Петербурге появились группы, поставившие на поток алгоритм: — подыскивается новая машина, лучше от полутора миллионов; — она берется в кредит на подставное лицо, в задачу которого входит оплата кредита на первоначальном этапе (разумеется, из кармана организатора схемы);

— на период лжеугона номинал уезжает примерно на неделю из города под надуманным предлогом, предварительно отдав сообщнику ключи; — за время его отсутствия перегонщик уводит машину в Казахстан или Таджикистан, где продает заказчику; — перегонщик возвращается, отдает ключи номиналу, чтобы тот при заявлении в полицию и страховую продемонстрировал два комплекта; — следует заявление, возбуждается уголовное дело, выплачивается страховка, плюс приходит доход из ближнего азиатского зарубежья. В публицистическую клетку схема выглядит ярче. Вот комментарий собеседника в уголовном розыске: «Допустим, получаем заказ из Казахстана на три «крузака» с максимальной комплектацией и объявляем бюджет в 10 миллионов. В Питере берем три «крузака» при взносе в 5 миллионов. Угоняем у себя, перегоняем. «Казах» десять вложил, за 15 отдал. Его пятерка. Сюда же возвращается 10 миллионов, из которых минимум половина — чистая прибыль, и здесь же возврат пятерки от страховой. Вот и вся бухгалтерия. Этот бизнес даже более рентабельный и менее рисковый, чем у профи по угонам».

Заметим, что Казахстан или Таджикистан — страны-транзитеры. Иногда оттуда гонят в Иран, Афганистан. А там, как вы понимаете, на вин-номер внимания не обращают. Из Казахстана же выдачи машин тоже нет. Не думаю, что читателю нужны мелкие подробности, но сегодня именно так устроены международные правила в этом секторе. По своей информационной базе данных, подключенной к таможенным постам, полицейские видят, кто перетащил машину за границу. Их находят, они отвечают однотипно, мол, я оказал услугу, ничего не знаю. Тем не менее к началу этого года оперативники набили руку (в нужном смысле этого слова). Пошли привлечения по трем статьям УК: 306 — «Заведомо ложный донос», 159.5 — «Мошенничество в сфере страхования», 160 — «Присвоение».

Понятно, что со всеми такой номер пройти не может. Номиналы с крепкой психикой порой честно отвечают сотруднику: «Вы все понимаете, я все понимаю. Доказывайте». Тем не менее, по ощущениям автора, попавшие под обвинение и оставшиеся на свободе (а это все указанные в предыдущей таблице) на словах передали больше информации, чем на протоколы допросов.



«Вряд ли это секрет для организаторов самоугонов. Они понимают, что мы окружаем их. Есть несколько таких групп», — объяснил один из моих собеседников. Авторы сценария постоянно совершенствуют ремесло. Так, с недавнего времени они, уводя автомашину в Казахстан, ставят такие же номера на зеркальную по марке и цвету, нарушают на ней скоростной режим, тем самым оставляя петербургский след. Чтобы после от оперативников защищаться диссонансом: если машина уехала в Казахстан, то как она могла носиться по ЗСД? Следующий вариант уже обывательский. Владельцы обыкновенные слышат на рынке звон про самоугоны и действуют в одиночку. Кто-то же лет пять назад купил крутого «немца», а продать его сегодня по выгодной цене — нереально. Здесь дополнительно страхуют транспорт по дорогой резине, перешивке салона, а потом, заявляя о краже, тащат ее на разборку. В таких случаях оперативников чаще настораживают угоны неугоняемых (по статистике они не очень-то нужны ворам): «Фольксваген», «Шкода», «Вольво», «Мерседес», «Ауди». Пару последних можно взять только так называемой «удочкой» — аппаратурой в цену до 50 тысяч евро. А три основных клана, способные угонять технику с охранной системой любой сложности, понесли потери. «Фонтанка» сообщала об арестах Спортсмена, Паламаря, «Василеостровских».