Armani переоборудует все итальянские заводы на пошив одноразовых халатов

Итальянский модный дом Armani переоборудует все заводы в Италии на пошив одноразовых халатов для медиков, занимающихся борьбой с коронавирусом. Об этом 26 марта сообщает ANSA со ссылкой на заявление компании.



Ранее Armani пожертвовал более миллиона евро миланским больницам, а также римскому Национальному институту инфекционных заболеваний «Спалланцани». Кроме того, компания выделила деньги больницам Бергамо и Пьяченцы. В общей сложности пожертвования составили около 2 млн евро. Кроме того, Джорджо Армани провел закрытый показ на Неделе моды в Милане, чтобы не подвергать никого излишнему риску.

