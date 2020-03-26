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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

26.03.2020 22:51
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Armani переоборудует все итальянские заводы на пошив одноразовых халатов

Итальянский модный дом Armani переоборудует все заводы в Италии на пошив одноразовых халатов для медиков, занимающихся борьбой с коронавирусом. Об этом 26 марта сообщает ANSA со ссылкой на заявление компании.

Ранее Armani пожертвовал более миллиона евро миланским больницам, а также римскому Национальному институту инфекционных заболеваний «Спалланцани». Кроме того, компания выделила деньги больницам Бергамо и Пьяченцы. В общей сложности пожертвования составили около 2 млн евро. Кроме того, Джорджо Армани провел закрытый показ на Неделе моды в Милане, чтобы не подвергать никого излишнему риску.

Напомним, Италия оказалась сильнее других затронута коронавирусом. С начала пандемии количество случае заражения превысило 80,5 тыс. человек, умерли уже более 8 тысяч.

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