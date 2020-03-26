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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

26.03.2020 21:27
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Заместитель Собянина рассказала, что в Москве могут продлить «президентские каникулы». «Все решения приняты на одну неделю»

Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли «каникулы», объявленные Владимиром Путиным по всей стране из-за коронавируса. Об этом 26 марта в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, пишет ТАСС.

«Сегодня все решения приняты на одну неделю. В конце следующей недели в зависимости от развития ситуации с коронавирусом будут приняты адекватные меры», – подчеркнула она.

Напомним, по последним данным, в Москве выявлено 546 случаев заражения коронавирусом. По России всего подтверждено 840 случаев. Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей в ходе обращения к населению. В Москве и Петербурге на это время также официально закрываются рестораны, кафе, столовые, большинство магазинов и парки.

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Комментарии (1)

hal9000
Блин еще тут про Соловьева читать..из телека в интернет лезет...лучше других соловьев послушать..они уже в парках вовсю своим вокалом перебивают..воробьи в шоке..
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