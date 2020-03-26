Заместитель Собянина рассказала, что в Москве могут продлить «президентские каникулы». «Все решения приняты на одну неделю»

Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли «каникулы», объявленные Владимиром Путиным по всей стране из-за коронавируса. Об этом 26 марта в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, пишет ТАСС.



«Сегодня все решения приняты на одну неделю. В конце следующей недели в зависимости от развития ситуации с коронавирусом будут приняты адекватные меры», – подчеркнула она.



Напомним, по последним данным, в Москве выявлено 546 случаев заражения коронавирусом. По России всего подтверждено 840 случаев. Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей в ходе обращения к населению. В Москве и Петербурге на это время также официально закрываются рестораны, кафе, столовые, большинство магазинов и парки.

