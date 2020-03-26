Глава ВТБ: Узнавать, сколько у вкладчика денег в разных банках, и начислять налоги на проценты будет ФНС
Глава ВТБ Андрей Костин прокомментировал инициативу Владимира Путина облагать налогами проценты по вкладам, размер которых превышает 1 млн рублей. В его обращении к нации эта инициатива была названа в числе тех, что поможет чиновникам собрать деньги для помощи пострадавшим от коронавируса семьям.
Как стало известно из разъяснений Минфина, под этим будет пониматься общая сумма всех вкладов во всех банках, превышающая 1 млн рублей. Однако точных разъяснений, как именно будут складываться банки, и как учитываться валютные депозиты, не было.
Как объяснил Андрей Костин в распространенном в четверг вечером сообщении пресс-службы ВТБ, закон о банковской тайне не позволяет обмениваться банкам персональным данными. «Но такая информация [о депозитах гражданина свыше 1 млн рублей в разных банках] может, конечно, концентрироваться, в том числе, в налоговых органах», - пояснил глава ВТБ.
«Налогом не будут облагаться изменения суммы вклада, вызванные курсовыми колебаниями. Для вкладов в иностранной валюте сумма процентов будет пересчитываться по курсу ЦБ за каждый день отдельно», - пролил свет Андрей Костин на особенности налогообложения.
Примечательно, что фактически налог на доход физического лица в 13% от суммы процентов, начисленных на вклад, клиенты банков смогут заплатить лишь в апреле 2022 года. Владимир Путин в обращении к народу в среду 25 марта заявил, что поступления в бюджет от этого налога будут целевым образом направлены на финансирование мер поддержки семей с детьми, на помощь людям, столкнувшимся с безработицей или оказавшимся на больничном.