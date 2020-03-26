Глава ВТБ: Узнавать, сколько у вкладчика денег в разных банках, и начислять налоги на проценты будет ФНС

Как стало известно из разъяснений Минфина, под этим будет пониматься общая сумма всех вкладов во всех банках, превышающая 1 млн рублей. Однако точных разъяснений, как именно будут складываться банки, и как учитываться валютные депозиты, не было.

Глава ВТБ Андрей Костин прокомментировал инициативу Владимира Путина облагать налогами проценты по вкладам, размер которых превышает 1 млн рублей. В его обращении к нации эта инициатива была названа в числе тех, что поможет чиновникам собрать деньги для помощи пострадавшим от коронавируса семьям.

Как объяснил Андрей Костин в распространенном в четверг вечером сообщении пресс-службы ВТБ, закон о банковской тайне не позволяет обмениваться банкам персональным данными. «Но такая информация [о депозитах гражданина свыше 1 млн рублей в разных банках] может, конечно, концентрироваться, в том числе, в налоговых органах», - пояснил глава ВТБ.



«Налогом не будут облагаться изменения суммы вклада, вызванные курсовыми колебаниями. Для вкладов в иностранной валюте сумма процентов будет пересчитываться по курсу ЦБ за каждый день отдельно», - пролил свет Андрей Костин на особенности налогообложения.



Примечательно, что фактически налог на доход физического лица в 13% от суммы процентов, начисленных на вклад, клиенты банков смогут заплатить лишь в апреле 2022 года. Владимир Путин в обращении к народу в среду 25 марта заявил, что поступления в бюджет от этого налога будут целевым образом направлены на финансирование мер поддержки семей с детьми, на помощь людям, столкнувшимся с безработицей или оказавшимся на больничном.

