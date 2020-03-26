По данным «Левада-центра», большинство россиян не верят статистике по коронавирусу. А вы верите?
Большинство россиян не хотят верить официальной статистике по заболеваемости коронавирусом. Таковы результаты опроса АНО «Левада-центр» (внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), опубликованного 26 марта.
35% респондентов ответили, что лишь отчасти доверяют цифрам оперштаба, 24% заявили, что совершенно не доверяют. Большая часть участников опроса не боится заболеть коронавирусом и считает возможность возникновения эпидемии маловероятной. Многие также опасаются, что отечественная система здравоохранения не готова к ухудшению ситуации с COVID-19.
А вы доверяете официальной статистике по коронавирусу?
В России официально подтверждены 840 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 182 — за последние сутки. Среди выздоровевших числятся 38 человек, умерли двое.
Накануне президент России Владимир Путин обратился к жителям страны, заявив, что в связи с распространением новой инфекции следующая неделя объявлена нерабочей.