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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

26.03.2020 18:17
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По данным «Левада-центра», большинство россиян не верят статистике по коронавирусу. А вы верите?

Большинство россиян не хотят верить официальной статистике по заболеваемости коронавирусом. Таковы результаты опроса АНО «Левада-центр» (внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), опубликованного 26 марта.

35% респондентов ответили, что лишь отчасти доверяют цифрам оперштаба, 24% заявили, что совершенно не доверяют. Большая часть участников опроса не боится заболеть коронавирусом и считает возможность возникновения эпидемии маловероятной. Многие также опасаются, что отечественная система здравоохранения не готова к ухудшению ситуации с COVID-19.

А вы доверяете официальной статистике по коронавирусу?

В России официально подтверждены 840 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 182 — за последние сутки. Среди выздоровевших числятся 38 человек, умерли двое.

Накануне президент России Владимир Путин обратился к жителям страны, заявив, что в связи с распространением новой инфекции следующая неделя объявлена нерабочей.

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Комментарии (10)

idiot
Главное что Обнулятору верят. А все остальное пыль на армейских сапогах.
260595351
Я немного знаю, как готовятся статистические данные в наших федеральных органах. Далеко не все может учитываться и проверяться. Поэтому веры официальным данным нет.
А все потому, что кругом сплошные дилетанты. Профессионалов практически нет.
260744511
Когда сорок лет назад 40 01 президент США назвал Советский Союз - империей Зла. Нынешняя Россия это самая настоящая империя лжи ! Причём порой самой циничной и бессовестной со стороны властей имущих.
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