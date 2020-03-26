В Петербурге подросток выдумал историю о «больших ребятах», бросивших ему в лицо петарду. В неё поверила мама, но не следователи

Петербургские следователи допросили подростка, который пару дней назад попал больницу с ожогами лица четвертой степени. В результате разговора выяснилось, что неизвестных в масках и петарды на самом деле не было.

Как сообщает 26 марта городской Следком, сотрудники ведомства провели доследственную проверку и установили, что 15-летний петербуржец получил травму во время случайного выстрела из ракетницы, произведенного его сверстником. Последний сделал это по неосторожности.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.