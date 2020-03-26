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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

26.03.2020 16:47
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В Петербурге подросток выдумал историю о «больших ребятах», бросивших ему в лицо петарду. В неё поверила мама, но не следователи

Петербургские следователи допросили подростка, который пару дней назад попал больницу с ожогами лица четвертой степени. В результате разговора выяснилось, что неизвестных в масках и петарды на самом деле не было.

Как сообщает 26 марта городской Следком, сотрудники ведомства провели доследственную проверку и установили, что 15-летний петербуржец получил травму во время случайного выстрела из ракетницы, произведенного его сверстником. Последний сделал это по неосторожности.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в начале этой недели в одну из петербургских детских больниц с травмой лица поступил подросток. Как рассказала «Фонтанке» мать ребенка, на школьной площадке молодые люди в масках бросили ему в лицо петарду. Это произошло после того, как он решил заступиться за младшего брата. Такую версию событий ей рассказал сын. Пострадавшего госпитализировали и диагностировали ожоги четвертой степени.

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Комментарии (1)

sektor7
Сразу же было понятно. Мы это и указали В прошлой публикации
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