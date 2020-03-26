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26.03.2020 15:41
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В Ленобласти с выходных закроется почти всё. Жителям предлагают заняться ремонтом

Кафе, бары, рестораны, фитнес-центры, торговые центры и кинотеатры в Ленинградской области не будут работать с 28 марта. Об этом сообщает 47News со ссылкой на правительство региона.

Право обслуживать клиентов оставляют аптекам, продуктовым магазинам и магазинам стройхозтоваров. Последнее объясняется тем, что власти Ленобласти хотят предоставить жителям возможность остаться дома во время свободной от работы недели и заняться ремонтом своего жилья.

«Оставить работающими последние решено с тем, чтобы люди, которые захотят в «длинные выходные» самостоятельно заняться дома или на даче ремонтом, могли купить необходимые материалы или инструмент», — уточнили в пресс-службе регионального правительства.

По-прежнему будут открыты учреждения здравоохранения, а общепит сможет обслуживать клиентов в режиме доставки. В детсадах будут дежурные группы — для детей тех родителей, кто на неделе с 30 марта по 5 апреля работают в учреждениях или компаниях, которые перечислены в пункте № 2 Указа президента «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».

Напомним, в России, по данным на 26 марта, зафиксировано 840 случаев заболевания, 2 человека умерли. В Петербурге, по данным оперштаба, 26 случаев (за последние сутки — пять новых), 7 человек выздоровели.

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Комментарии (3)

260743621
Вы хотите посадить людей по квартирам,и чтобы делали ремонт, шумели,стучали.А как же люди которые не будут делать ремонт,им слушать и психовать остаётся,а кто невыдержит шум и сорвётся,покалечит соседей которым разрешили делать ремонт...
alexpv
Это да, чтобы что нибудь купить, надо что нибудь продать, как говорил кот Матроскин.
А уже нечего...
hal9000
Ремонтом..надо электрорубанок купить..а с моей зарплаты на пачку шурупов то денег нет..да и потом сосед если зайдет сто грам наливай ему..а сам что не выпьешь чтоли..и сам стопочку ..а там и две..ну и какой ремонт уже??
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