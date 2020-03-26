В Ленобласти с выходных закроется почти всё. Жителям предлагают заняться ремонтом
Кафе, бары, рестораны, фитнес-центры, торговые центры и кинотеатры в Ленинградской области не будут работать с 28 марта. Об этом сообщает 47News со ссылкой на правительство региона.
Право обслуживать клиентов оставляют аптекам, продуктовым магазинам и магазинам стройхозтоваров. Последнее объясняется тем, что власти Ленобласти хотят предоставить жителям возможность остаться дома во время свободной от работы недели и заняться ремонтом своего жилья.
«Оставить работающими последние решено с тем, чтобы люди, которые захотят в «длинные выходные» самостоятельно заняться дома или на даче ремонтом, могли купить необходимые материалы или инструмент», — уточнили в пресс-службе регионального правительства.
По-прежнему будут открыты учреждения здравоохранения, а общепит сможет обслуживать клиентов в режиме доставки. В детсадах будут дежурные группы — для детей тех родителей, кто на неделе с 30 марта по 5 апреля работают в учреждениях или компаниях, которые перечислены в пункте № 2 Указа президента «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».
Напомним, в России, по данным на 26 марта, зафиксировано 840 случаев заболевания, 2 человека умерли. В Петербурге, по данным оперштаба, 26 случаев (за последние сутки — пять новых), 7 человек выздоровели.