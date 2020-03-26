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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

26.03.2020 13:44
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Путин: Чем жестче антикоронавирусные меры, тем меньше они продлятся

Президент России рассказал, что бизнес сталкивается с последствиями коронавируса, однако стоит готовиться к его завершению.

«Обрушился рынок, и вирус этот прилетел <...> Чем эффективнее и жестче будут принимаемые из-за коронавируса вынужденные меры, тем меньше они продлятся», — заявил 26 марта Владимир Путин на встрече с представителями предпринимательского сообщества, которую транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, российский бизнес сейчас сталкивается с проблемами. Президент констатировал, что власти принимают вынужденные меры.

«Ситуация точно изменится к лучшему. Вопрос в сроках», — сказал бизнесменам глава государства, призвав готовиться к завершению пандемии.

Напомним, что 25 марта президент Владимир Путин выступил с обращением к нации по поводу коронавируса. Он перенес голосование по поправкам в Конституцию, а также принял ряд мер для поддержания доходов граждан в эпоху пандемии.

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Комментарии (3)

260551481
Что то мы уже слышали про пенсионный возраст и изменения в Конституции.., так вот тогда обманули.
prosto_5e4ce2877d5fb
«Ситуация точно изменится к лучшему. Вопрос в сроках»
Это о коронавирусе или о президентских сроках?
McGillavry
Не их премноговысочайшество милостию своею набезганичнейшею соблаговолить изволили обрушить рынок?
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