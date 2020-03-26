Путин: Чем жестче антикоронавирусные меры, тем меньше они продлятся

Президент России рассказал, что бизнес сталкивается с последствиями коронавируса, однако стоит готовиться к его завершению.

«Обрушился рынок, и вирус этот прилетел <...> Чем эффективнее и жестче будут принимаемые из-за коронавируса вынужденные меры, тем меньше они продлятся», — заявил 26 марта Владимир Путин на встрече с представителями предпринимательского сообщества, которую транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, российский бизнес сейчас сталкивается с проблемами. Президент констатировал, что власти принимают вынужденные меры.