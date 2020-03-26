ГИБДД из-за коронавируса переходит на «особый режим»: обещают личное общение свести к минимуму

Распоряжение МВД о дополнительных мерах защиты граждан и сотрудников от распространения коронавируса уже направлено в региональные подразделения ГИБДД, сообщается 26 марта на сайте ведомства . Эти меры предполагают минимизацию личного общения. В частности регистрация транспортных средств, прием экзаменов и выдача водительских прав теперь будут осуществляться только по предварительной записи через портал госуслуг.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Госавтоинспекция РФ «переходит на особый режим работы». Инспекторы «вооружатся» электронной очередью, изменят графики экзаменов на права, нарушения и ДТП будут максимально разбирать на месте, а если приема в отделении не избежать, то проводить его должны в специальных помещениях.

Разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства будут выдавать по уже выработанному алгоритму в электронном виде. Заявки для этого подаются по электронной почте на специально созданный адрес. Для получения свидетельств о соответствии машины с изменениями требованиям безопасности, а также допуска к перевозке опасных грузов нужно будет предварительно записаться по телефону.

Будут откорректированы графики проведения экзаменов на права, чтобы сократить количество одновременно сдающих кандидатов в водители в составе учебных групп.

При рассмотрении административных правонарушений должны будут по максимуму исключить направление граждан в подразделения ГИБДД. Если есть возможность принять решение непосредственно на месте совершения правонарушения, то оно должно быть принято на месте. Вдобавок велено минимизировать нахождение граждан в служебных автомобилях ГИБДД и помещениях стационарных постов ДПС.

Если для рассмотрения правонарушений или оформления ДТП все же необходимо направить участников движения в подразделение ГИБДД, то будет назначена конкретная дата и время явки, а прием будет проходить в специально отведенных помещениях и, по возможности, через окошко. Сотрудников, которые будут взаимодействовать с заявителями, должны обеспечить средствами индивидуальной защиты, а помещения не реже чем раз в два часа проветривать и подвергать санитарной обработке.