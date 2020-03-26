Петербуржцев бесплатно научат боксировать в режиме онлайн

Спортивная федерация бокса Санкт-Петербурга организовала бесплатные тренировки в социальных сетях после постановления правительства города о приостановке деятельности физкультурно-спортивных организаций. Об этом в четверг, 26 марта, заявили в пресс-службе организации.

«Коронавирусная инфекция сегодня распространяется по всему миру, растет число инфицированных. Решение правительства направлено на снижение роста числа пострадавших, и мы с ним согласны. Тем не менее для поддержания здоровья стоит поддерживать активный образ жизни. Технологии позволяют нам проводить тренировки в режиме прямой трансляции, и мы пользуемся этой возможностью», — прокомментировал решение Максим Жуков, президент Федерации бокса Санкт-Петербурга.