Петербуржцев бесплатно научат боксировать в режиме онлайн

Спортивная федерация бокса Санкт-Петербурга организовала бесплатные тренировки в социальных сетях после постановления правительства города о приостановке деятельности физкультурно-спортивных организаций. Об этом в четверг, 26 марта, заявили в пресс-службе организации.
«Коронавирусная инфекция сегодня распространяется по всему миру, растет число инфицированных. Решение правительства направлено на снижение роста числа пострадавших, и мы с ним согласны. Тем не менее для поддержания здоровья стоит поддерживать активный образ жизни. Технологии позволяют нам проводить тренировки в режиме прямой трансляции, и мы пользуемся этой возможностью», — прокомментировал решение Максим Жуков, президент Федерации бокса Санкт-Петербурга.
Тренеры федерации ежедневно проводят прямые трансляции тренировок по различным дисциплинам: функциональной подготовке, боксу, растяжке. Присоединиться к online-тренировке может каждый: трансляции доступны для просмотра в профиле Instagram (instagram.com/sfb_boxing) и в группе «ВКонтакте» (vk.com/spboxing). Видео online-тренировок доступно также после прямого эфира. Так, все желающие смогут посмотреть запись тренировки в удобное время.
Напомним, постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» запретило проведение массовых спортивных мероприятий. Позже постановлением правительства Санкт-Петербурга от 24 марта 2020 года № 156 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121» было запрещено осуществление спортивной подготовки в помещениях физкультурно-спортивных организаций и доступ посетителей в бассейны и фитнес-центры.