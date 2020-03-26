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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

26.03.2020 12:59
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«Если детей обнаружат в магазинах и на улицах, накажут родителей». Полиция Петербурга призвала не верить фейкам из родительских чатов

Сообщение о штрафах для родителей, чьи дети разгулялись по торговым центрам и улицам, распространяется в школьных чатах Петербурга. Об этом «Фонтанке» рассказали горожане 26 марта.

Родители передают друг другу в мессенджерах информацию о том, что якобы с 25 марта по 12 апреля полиция будет патрулировать ТЦ и улицы и выявлять гуляющих детей. «В целях безопасности с завтрашнего дня будут проводиться рейдовые мероприятия по школам! Если вдруг ребёнок окажется в школе по таким причинам как дополнительные занятия или кружки, то будут наказаны школы. Но если детей обнаружат в магазинах, в автобусах, на улицах, родителей накажут штрафом!» — говорится в сообщении.

В ГУ МВД по городу и Ленобласти опровергли проведение подобных рейдов, назвали информацию о штрафах фейком и напомнили, что за распространение неверных сведений предусмотрена административная ответственность.

Угрозы о штрафах распространяются и в других регионах. Фейки уже опровергли в Ярославле, Приморье, Смоленске.

Ранее вице-губернатор Ирина Потехина заявила, что из-за коронавируса школьники вернутся к занятиям только 6 апреля.

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Комментарии (5)

prosto_5e4ce2877d5fb
Вам без чуда с юдой непонятно, что ТЦ не следует посещать, обязательно нужно, чтобы его приказом сверху закрыли?
260551481
Господа, дыма без огня не бывает... В России один "товарисч" бил себя левой ногой в правую грудь и вопил пока он перзидент пенсионный возраст повышаться не будет...
defender7799
так и надо сделать! это не каникулы - это карантин! а дети и их родители гуляют везде, смеясь над теми, кто соблюдает карантин.
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