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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

26.03.2020 12:42
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Следствие ведут. В ведомстве Александра Бастрыкина создана группа по борьбе с фейками о коронавирусе

26 марта в Следственном комитете РФ создана рабочая группа, которая займется борьбой с распространением недостоверной информации о новом коронавирусе. Об этом сообщает официальный представитель СК РФФ Светлана Петренко.

Она подчеркнула то, что группа создана по распоряжению главы СК РФ Александра Бастрыкина, в ее обязанности входит «выявление заведомо ложных и непроверенных публикаций на тему распространения коронавируса в Интернете и мессенджерах». Также в ее поле зрения окажутся недостоверные публикации, «способствующие росту панических настроений».

При выявлении подобных публикаций им будет даваться уголовно-правовая оценка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, добавили в Следственном комитете страны.

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Комментарии (2)

efela
А в другую сторону это будет работать? Распространение не полной информации чиновниками, чтобы прикрыть свой зад, будет считаться фейком и подлежит ответственности?
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