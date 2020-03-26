Следствие ведут. В ведомстве Александра Бастрыкина создана группа по борьбе с фейками о коронавирусе
26 марта в Следственном комитете РФ создана рабочая группа, которая займется борьбой с распространением недостоверной информации о новом коронавирусе. Об этом сообщает официальный представитель СК РФФ Светлана Петренко.
В СК России создана рабочая группа по противодействию распространению ложной информации о коронавирусной инфек... https://t.co/dNIXdCB6Jr— Следственный комитет (@sledcom_rf) March 26, 2020
Она подчеркнула то, что группа создана по распоряжению главы СК РФ Александра Бастрыкина, в ее обязанности входит «выявление заведомо ложных и непроверенных публикаций на тему распространения коронавируса в Интернете и мессенджерах». Также в ее поле зрения окажутся недостоверные публикации, «способствующие росту панических настроений».
При выявлении подобных публикаций им будет даваться уголовно-правовая оценка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, добавили в Следственном комитете страны.