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26.03.2020 12:09
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«МегаФон» увеличил сервисную выручку в 2019 году до 310,8 млрд рублей

«МегаФон» отчитался о финансовых результатах четвертого квартала 2019 года. Как сообщили «Фонтанке» в компании 26 марта, в конце прошлого года удалось достичь роста ключевых финансовых показателей.

В частности, сервисная выручка увеличилась на 1,3% до 80,4 млрд рублей, выручка от продаж оборудования и аксессуаров - на 41,5% до 12,8 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль - на 78,5% до 2 млрд рублей. При этом чистый долг компании сократился на 8,5% до 320,4 млрд рублей. По итогам года сервисная выручка выросла на 1,2%, достигнув 310,8 млрд рублей.

При этом количество пользователей передачи данных выросло за четвертый квартал на 6,7% до 34,9 млн человек, а количество мобильных абонентов в России сохранилось на уровне 75,2 млн человек. «Вектор, направленный на интересы цифровых абонентов, демонстрирует свою эффективность – количество абонентов, пользующихся услугами передачи данных, в очередной раз растет, как и выручка в этом сегменте», — прокомментировал генеральный директор компании Геворк Вермишян. Он же отметил, что начало 2020 года для бизнеса оказалось нетипичным.

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