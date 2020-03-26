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26.03.2020 10:52
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У петербуржца угнали новенький Land Cruiser за 4 млн рублей. В последний раз он видел автомобиль в свой день рождения

Владелец Toyota Land Cruiser обратился в полицию с заявлением об угоне. На дорогом автомобиле он не успел проездить и года.

Как стало известно «Фонтанке» 26 марта, 28-летний петербуржец оставил машину на Новолитовской улице в прошлые выходные, а когда в середине недели за ней вернулся, на месте её не оказалось. В последний раз он видел внедорожник в день своего рождения.

Белый Land Cruiser, судя по всему, был давней мечтой молодого автомобилиста. Мужчина приобрел его за 4 млн рублей в 2019 году. Однако оплатить покупку полностью сразу не удалось, пришлось взять в кредит. Не смутила даже сумма ежемесячного платежа, превышающая сумму среднестатистической зарплаты. Гасить ежемесячные взносы за машину ему удавалось за счёт ремонта «яблочных» гаджетов: смартфонов, плееров и ноутбуков.

Внедорожник застрахован по каско и ОСАГО, но дополнительными системами слежения оборудован не был. Камеры видеонаблюдения рядом с местом преступления отсутствовали.

Полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (10)

260551481
В Грозном любят машины белого цвета...
prosto_5e4ce2877d5fb
Коронавирус прибрал машину, не иначе.
maarks1909
Машина может быть любого цвета - если этот цвет Черный. Г. Форд.
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