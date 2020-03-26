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26.03.2020 00:14
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Audi и Volkswagen агитируют за «социальное дистанцирование», меняя свои логотипы

Скриншот из видео Audi
Скриншот из видео Audi

Volkswagen и Audi опубликовали в социальных сетях ролики, призывающие сохранять в условиях пандемии коронавируса «социальную дистанцию». В качестве иллюстрации немецкие автопроизводители использовали анимацию собственных логотипов, «разделяющихся» на части и таким образом наглядно показывающих, как надо эту дистанцию соблюдать.

Автопроизводители готовятся к длительному периоду резкого падения продаж, однако это хорошее время, чтобы показать социальную вовлеченность и солидарность автобизнеса с остальным миром, пишет 25 марта Autoevolution.

Лучший способ для демонстрации солидарности и социальной ответственности - это использование возможностей социальных платформ. Именно поэтому Volkswagen и Audi (оба бренда принадлежат единой Volkswagen Group) синхронно опубликовали на Youtube и в Twitter небольшие анимационные ролики, в которых логотипы компаний разделяются на части.

Volkswagen в своем видео делает акцент на том, что компания всегда объединяла людей, но сегодня призывает дистанцироваться друг от друга. Audi в своем обращении выразилась еще более лаконично: «Оставайтесь дома, держите дистанцию, сохраняйте здоровье и поддерживайте друг друга». В качестве иллюстрации к этим призывам буквы V и W в логотипе Volkswagen разделяются, а знаменитые кольца Audi разъезжаются в стороны.

Немецкие автопроизводители, как и их американские коллеги, вынуждены закрывать или сокращать производства как из-за карантина, так и из-за резкого падения спроса. При этом автокомпании стараются проявлять социальную ответственность не только в виде призывов и видеороликов в социальных сетях. Volkswagen безвозмездно передал немецким медицинским учреждениям 200 000 защитных масок.

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