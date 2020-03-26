Volkswagen и Audi опубликовали в социальных сетях ролики, призывающие сохранять в условиях пандемии коронавируса «социальную дистанцию». В качестве иллюстрации немецкие автопроизводители использовали анимацию собственных логотипов, «разделяющихся» на части и таким образом наглядно показывающих, как надо эту дистанцию соблюдать.



Автопроизводители готовятся к длительному периоду резкого падения продаж, однако это хорошее время, чтобы показать социальную вовлеченность и солидарность автобизнеса с остальным миром, пишет 25 марта Autoevolution.