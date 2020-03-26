Audi и Volkswagen агитируют за «социальное дистанцирование», меняя свои логотипы
Volkswagen и Audi опубликовали в социальных сетях ролики, призывающие сохранять в условиях пандемии коронавируса «социальную дистанцию». В качестве иллюстрации немецкие автопроизводители использовали анимацию собственных логотипов, «разделяющихся» на части и таким образом наглядно показывающих, как надо эту дистанцию соблюдать.
Автопроизводители готовятся к длительному периоду резкого падения продаж, однако это хорошее время, чтобы показать социальную вовлеченность и солидарность автобизнеса с остальным миром, пишет 25 марта Autoevolution.
Лучший способ для демонстрации солидарности и социальной ответственности - это использование возможностей социальных платформ. Именно поэтому Volkswagen и Audi (оба бренда принадлежат единой Volkswagen Group) синхронно опубликовали на Youtube и в Twitter небольшие анимационные ролики, в которых логотипы компаний разделяются на части.
Volkswagen в своем видео делает акцент на том, что компания всегда объединяла людей, но сегодня призывает дистанцироваться друг от друга. Audi в своем обращении выразилась еще более лаконично: «Оставайтесь дома, держите дистанцию, сохраняйте здоровье и поддерживайте друг друга». В качестве иллюстрации к этим призывам буквы V и W в логотипе Volkswagen разделяются, а знаменитые кольца Audi разъезжаются в стороны.
Stay at home, keep your distance, stay healthy, support each other – we are in this together. As a global company and a global community, our highest priority is to identify any opportunities to #flattenthecurve.— Audi Sport (@audisport) March 20, 2020
Stay safe. pic.twitter.com/2G4zaszyM4
Немецкие автопроизводители, как и их американские коллеги, вынуждены закрывать или сокращать производства как из-за карантина, так и из-за резкого падения спроса. При этом автокомпании стараются проявлять социальную ответственность не только в виде призывов и видеороликов в социальных сетях. Volkswagen безвозмездно передал немецким медицинским учреждениям 200 000 защитных масок.