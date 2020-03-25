Александр Медведев: Кубок Гагарина можно провести в августе для восьми команд

Член совета директоров КХЛ и СКА Александр Медведев считает, что сезон еще можно спасти. Как он заявил в среду, 25 марта, в интервью ТАСС, лига все еще может определить чемпиона.

— Радостного в этом сообщении ничего нет, но есть формат проведения соревнований в КХЛ, — считает Медведев. — Регулярный чемпионат удалось завершить, мы знаем его победителя — команду ЦСКА, знаем призеров регулярного чемпионата. Но есть необходимость что-то делать с контрактами игроков, которые заканчиваются 30 апреля, кроме тех, у кого контракты заключены на более длинный срок. Игроков, у которых контракты заканчиваются в апреле, очень много.