FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +6
77.79р84.15р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

25.03.2020 18:46
0
Печать

Александр Медведев: Кубок Гагарина можно провести в августе для восьми команд

Член совета директоров КХЛ и СКА Александр Медведев считает, что сезон еще можно спасти. Как он заявил в среду, 25 марта, в интервью ТАСС, лига все еще может определить чемпиона.

— Радостного в этом сообщении ничего нет, но есть формат проведения соревнований в КХЛ, — считает Медведев. — Регулярный чемпионат удалось завершить, мы знаем его победителя — команду ЦСКА, знаем призеров регулярного чемпионата. Но есть необходимость что-то делать с контрактами игроков, которые заканчиваются 30 апреля, кроме тех, у кого контракты заключены на более длинный срок. Игроков, у которых контракты заканчиваются в апреле, очень много.

По словам Медведева, КХЛ может организовать специальный турнир в августе для определения обладателя Кубка Гагарина.

— Если ситуация будет развиваться лучше, можно будет Кубок Гагарина провести в августе для восьми команд, может быть, в другом формате, — подчеркнул он. — Но приоритетом является здоровье спортсменов, членов их семей, близких и знакомых.

Ранее КХЛ заявила о досрочном завершении сезона. Причем в первоначальном варианте официального сообщения была фраза про то, что обладатель Кубка Гагарина не будет объявлен. Позже эту строчку убрали.

Напомним, что ранее на 2021 год перенесли чемпионат Европы по футболу и Олимпиаду. Все европейские футбольные турниры поставлены на паузу. И только белоруссы ничего не боятся.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний