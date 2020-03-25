КХЛ завершила сезон. Чемпион объявлен не будет

Континентальная хоккейная лига объявила о досрочном завершении сезона 2019/20. Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте КХЛ в среду, 25 марта, решение было принято в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации COVID-19 в мире.
«Несколько клубов были вынуждены заявить об отказе от дальнейшего участия в плей-офф. Кроме того, возникли бы сложности с возвращением иностранных игроков на территорию России. Всё это лишило бы турнир спортивной привлекательности. Проведение плей-офф без команд, завоевавших право бороться за Кубок Гагарина, было бы нарушением спортивного принципа», — говорится в заявлении.
По мнению КХЛ, продолжение чемпионата в летний период крайне негативно отразилось бы на следующем сезоне.
«При таком сценарии клубам необходимо полностью менять привычные сроки летних отпусков и предсезонной подготовки, а КХЛ вынуждена была бы сдвигать сроки трансферных окон, переносить начало сезона на критично позднюю дату, а также сокращать количество игр в чемпионате. Более того, 18 клубов Лиги уже завершили участие в чемпионате и начали планомерную подготовку к сезону 2020/2021», — подчеркнули в лиге.
Ранее из-за эпидемии были перенесены на 2021 год чемпионат Европы по футболу и летняя Олимпиада в Токио. Все европейские футбольные чемпионаты, включая Российскую премьер-лигу, приостановлены.