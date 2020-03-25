КХЛ завершила сезон. Чемпион объявлен не будет

Континентальная хоккейная лига объявила о досрочном завершении сезона 2019/20. Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте КХЛ в среду, 25 марта, решение было принято в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации COVID-19 в мире.

«Несколько клубов были вынуждены заявить об отказе от дальнейшего участия в плей-офф. Кроме того, возникли бы сложности с возвращением иностранных игроков на территорию России. Всё это лишило бы турнир спортивной привлекательности. Проведение плей-офф без команд, завоевавших право бороться за Кубок Гагарина, было бы нарушением спортивного принципа», — говорится в заявлении.