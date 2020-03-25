Верховный суд вернул лицензию управляющей компании, у которой не было домов в управлении в Петербурге

Управляющая компания ООО «Ай Си» Регион вернула себе лицензию на управление многоквартирными домами – такое решение было принято судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда 12 марта 2019 года.

Как стало известно «Фонтанке» из материалов Верховного суда, Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга (ГЖИ) обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти с заявлением об аннулировании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, выданной ООО «Ай Си» Регион в 2016 году. Основанием для этого стало отсутствие сведений о том, какими домами управляет компания в Петербурге, в реестре.