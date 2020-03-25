Верховный суд вернул лицензию управляющей компании, у которой не было домов в управлении в Петербурге
Управляющая компания ООО «Ай Си» Регион вернула себе лицензию на управление многоквартирными домами – такое решение было принято судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда 12 марта 2019 года.
Как стало известно «Фонтанке» из материалов Верховного суда, Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга (ГЖИ) обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти с заявлением об аннулировании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, выданной ООО «Ай Си» Регион в 2016 году. Основанием для этого стало отсутствие сведений о том, какими домами управляет компания в Петербурге, в реестре.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти в декабре 2018 года это заявление удовлетворил, но затем Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции. В сентябре 2019 года Арбитражный суд Северо-Западного округа все же постановил лицензию аннулировать. Тогда управляющая компания обратилась в Верховный суд. Там и было принято решение о том, что отсутствие в управлении общества многоквартирных жилых домов не нарушает права и законные интересы потребителей и иных лиц. Аннулирование лицензии у компании при таких обстоятельствах не отвечает требованиям справедливости, является явно несоразмерным, лишает компанию возможности заниматься определенным видом деятельности, говорится в определении Верховного суда (имеется в распоряжении «Фонтанки»).
Как пояснил «Фонтанке» владелец управляющей организации ООО «Ай Си» Регион Александр Богловский, это первый случай, когда компании удалось доказать, что закон трактуется неверно Государственной жилищной инспекцией. По его словам, этот случай должен стать прецедентом в практике и положить конец череде аннулирования лицензий (для управляющих организаций) не только в Петербурге, но и в России.