Танцы кончились. Ирландцам запретили собираться больше четырёх, закрыты магазины, клубы и школы
Правительство Ирландии 24 марта ужесточило меры по сдерживанию распространения коронавируса в стране, сообщает The Irish Times.
Coronavirus: The Government has published a list of retail outlets considered to be essential under newly-announced measures https://t.co/eHG2MD6lGy— The Irish Times (@IrishTimes) March 24, 2020
"Мы верим в то, что нам необходимо делать больше для того, чтобы сбить пик кривой. Людям следует оставаться дома, если это возможно. Это самый лучший способ замедлить вирус", - заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в Дублине.
В целях борьбы против пандемии собрания людей в общественных местах теперь ограничиваются до групп в максимум четыре человека. Школы в стране будут закрыты до 19 апреля. Также не будут работать не жизненно важные магазины, а также театры, клубы, спортзалы, парикмахерские и библиотеки, будут отменены все спортивные мероприятия.
Кафе и рестораны в Ирландии будут работать только для оформления заказов на вынос и с доставкой на дом. Кроме того, тех ирландцев, которые могут работать удаленно, переведут на такой формат. Людей призывают выходить в магазины только в случае необходимости. Можно покидать дома, чтобы обратиться за медицинской помощью или оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Также разрешается выходить на улицу для выполнения спортивных упражнений.
В Ирландии выявлено 1125 случаев заражения коронавирусом, шесть человек скончались.