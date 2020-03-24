Танцы кончились. Ирландцам запретили собираться больше четырёх, закрыты магазины, клубы и школы

"Мы верим в то, что нам необходимо делать больше для того, чтобы сбить пик кривой. Людям следует оставаться дома, если это возможно. Это самый лучший способ замедлить вирус", - заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в Дублине.



В целях борьбы против пандемии собрания людей в общественных местах теперь ограничиваются до групп в максимум четыре человека. Школы в стране будут закрыты до 19 апреля. Также не будут работать не жизненно важные магазины, а также театры, клубы, спортзалы, парикмахерские и библиотеки, будут отменены все спортивные мероприятия.

