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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

24.03.2020 23:03
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Танцы кончились. Ирландцам запретили собираться больше четырёх, закрыты магазины, клубы и школы

Правительство Ирландии 24 марта ужесточило меры по сдерживанию распространения коронавируса в стране, сообщает The Irish Times.

"Мы верим в то, что нам необходимо делать больше для того, чтобы сбить пик кривой. Людям следует оставаться дома, если это возможно. Это самый лучший способ замедлить вирус", - заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в Дублине.

В целях борьбы против пандемии собрания людей в общественных местах теперь ограничиваются до групп в максимум четыре человека. Школы в стране будут закрыты до 19 апреля. Также не будут работать не жизненно важные магазины, а также театры, клубы, спортзалы, парикмахерские и библиотеки, будут отменены все спортивные мероприятия.

Кафе и рестораны в Ирландии будут работать только для оформления заказов на вынос и с доставкой на дом. Кроме того, тех ирландцев, которые могут работать удаленно, переведут на такой формат. Людей призывают выходить в магазины только в случае необходимости. Можно покидать дома, чтобы обратиться за медицинской помощью или оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Также разрешается выходить на улицу для выполнения спортивных упражнений.

В Ирландии выявлено 1125 случаев заражения коронавирусом, шесть человек скончались.

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Комментарии (1)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Сбить пик кривой можно на четверых. Так это нормально. Там качественные продукты.
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