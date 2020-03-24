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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

24.03.2020 21:21
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Из-за отмены рейсов в аэропорту Дубая застряли две тысячи российских туристов

Около двух тысяч российских туристов не могут вернуться домой из Дубая из-за отмены рейсов авиакомпанией FlyDubai. Об этом сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина 24 марта.

«По решению властей Дубая сегодня, 24 марта, до 23:59 местного времени все самолеты авиакомпании FlyDubai должны прибыть в аэропорт приписки. С завтрашнего дня они никуда не летят. Таким образом, завтра, 25 марта, четыре запланированных для вывоза российских граждан рейса FlyDubai отменены», — цитирует Тюрину ТАСС.

Самолёты из Дубая ждали в Москве, Самаре, Краснодаре и Казани. «В аэропорту Дубая скопилось порядка 2 тысяч россиян. Если бы туроператоры заранее знали про эти отмены, постарались бы вывезти туристов», — считает Тюрина.

По последним данным, в Объединённых Арабских Эмиратах заригистрировано 140 заражений коронавирусом. Ранее сообщалось, что Минтранс России проработает вопрос о привлечении сил и средств Минобороны России, МЧС России для того, чтобы забрать из-за рубежа наших граждан.

МИД до 26 марта формирует списки российских граждан, желающих вернуться на родину из-за границы.

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Комментарии (4)

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dedmoroz_5e4d8827384c2
Несколько десантных или мчсских Ил76 и дома!
260732381
Если вы пишите злобные комментарии из-за своей нереализованности, из-за того, что плохо учились в школе, бросили университет и, как следствие, у вас нет финансов полететь на отдых и вы теперь злорадствуете, просто задумайтесь о том, что у этих людей есть родные дома, переживающем за них и ждущие их. В сложившейся ситуации в мире, ни то, чтобы глупо быть диванным червем , это просто отвратителен и унизительно.
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