Из-за отмены рейсов в аэропорту Дубая застряли две тысячи российских туристов
Около двух тысяч российских туристов не могут вернуться домой из Дубая из-за отмены рейсов авиакомпанией FlyDubai. Об этом сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина 24 марта.
«По решению властей Дубая сегодня, 24 марта, до 23:59 местного времени все самолеты авиакомпании FlyDubai должны прибыть в аэропорт приписки. С завтрашнего дня они никуда не летят. Таким образом, завтра, 25 марта, четыре запланированных для вывоза российских граждан рейса FlyDubai отменены», — цитирует Тюрину ТАСС.
Самолёты из Дубая ждали в Москве, Самаре, Краснодаре и Казани. «В аэропорту Дубая скопилось порядка 2 тысяч россиян. Если бы туроператоры заранее знали про эти отмены, постарались бы вывезти туристов», — считает Тюрина.
По последним данным, в Объединённых Арабских Эмиратах заригистрировано 140 заражений коронавирусом. Ранее сообщалось, что Минтранс России проработает вопрос о привлечении сил и средств Минобороны России, МЧС России для того, чтобы забрать из-за рубежа наших граждан.
МИД до 26 марта формирует списки российских граждан, желающих вернуться на родину из-за границы.