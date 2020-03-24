Из-за отмены рейсов в аэропорту Дубая застряли две тысячи российских туристов

Около двух тысяч российских туристов не могут вернуться домой из Дубая из-за отмены рейсов авиакомпанией FlyDubai. Об этом сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина 24 марта.

«По решению властей Дубая сегодня, 24 марта, до 23:59 местного времени все самолеты авиакомпании FlyDubai должны прибыть в аэропорт приписки. С завтрашнего дня они никуда не летят. Таким образом, завтра, 25 марта, четыре запланированных для вывоза российских граждан рейса FlyDubai отменены», — цитирует Тюрину ТАСС.