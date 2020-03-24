Главврач московской больницы призвал российских медиков готовиться к итальянскому сценарию с COVID-19

России необходимо готовиться к ситуации с распространением коронавируса по итальянскому сценарию. Об этом заявил главврач московской больницы № 40 Денис Проценко во время встречи с президентом Владимиром Путиным 24 марта.



«С медицинской точки зрения, сейчас описано по большому счету два сценария - азиатский сценарий, когда это быстро стихает, и итальянский сценарий - когда это нарастает. Мне как врачу, не только главному врачу, врачу-анестезиологу-реаниматологу, видится то, что очень важно отработать итальянский сценарий, если вдруг будет большой всплеск», — цитирует медика «Интерфакс».