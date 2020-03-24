Главврач московской больницы призвал российских медиков готовиться к итальянскому сценарию с COVID-19
России необходимо готовиться к ситуации с распространением коронавируса по итальянскому сценарию. Об этом заявил главврач московской больницы № 40 Денис Проценко во время встречи с президентом Владимиром Путиным 24 марта.
«С медицинской точки зрения, сейчас описано по большому счету два сценария - азиатский сценарий, когда это быстро стихает, и итальянский сценарий - когда это нарастает. Мне как врачу, не только главному врачу, врачу-анестезиологу-реаниматологу, видится то, что очень важно отработать итальянский сценарий, если вдруг будет большой всплеск», — цитирует медика «Интерфакс».
Сегодня Владимир Путин также встречался с мэром столицы Сергеем Собяниным, с которым он обсудил ситуацию с коронавирусом в Москве и регионах РФ. На время визита в московскую больницу главу государства переодели в специальный жёлтый костюм.
Всего в России выявлено 495 случаев заболевания коронавирусом, 22 из них - в Петербурге.
Италия остаётся второй после Китая страной по количеству заболевших коронавирусом. По последним данным, вирус выявили более чем у 69 тысяч человек, зафиксировано более 6800 смертей. Россия отправила в Италию военных медиков для помощи в борьбе COVID-19.