FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +7
78.85р85.43р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

24.03.2020 20:32
0
Печать

Главврач московской больницы призвал российских медиков готовиться к итальянскому сценарию с COVID-19

России необходимо готовиться к ситуации с распространением коронавируса по итальянскому сценарию. Об этом заявил главврач московской больницы № 40 Денис Проценко во время встречи с президентом Владимиром Путиным 24 марта.

«С медицинской точки зрения, сейчас описано по большому счету два сценария - азиатский сценарий, когда это быстро стихает, и итальянский сценарий - когда это нарастает. Мне как врачу, не только главному врачу, врачу-анестезиологу-реаниматологу, видится то, что очень важно отработать итальянский сценарий, если вдруг будет большой всплеск», — цитирует медика «Интерфакс».

Сегодня Владимир Путин также встречался с мэром столицы Сергеем Собяниным, с которым он обсудил ситуацию с коронавирусом в Москве и регионах РФ. На время визита в московскую больницу главу государства переодели в специальный жёлтый костюм.

Всего в России выявлено 495 случаев заболевания коронавирусом, 22 из них - в Петербурге.

Италия остаётся второй после Китая страной по количеству заболевших коронавирусом. По последним данным, вирус выявили более чем у 69 тысяч человек, зафиксировано более 6800 смертей. Россия отправила в Италию военных медиков для помощи в борьбе COVID-19.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний