Седьмой борт российских ВКС с военными медиками и оборудованием прибыл в Италию

Седьмой борт Воздушно-Космических войск (ВКС) России прибыл на авиабазу ВВС Италии для оказания помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19. В ближайшее время ожидается прибытие еще двух самолетов.



«Седьмой борт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыл на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре», — говорится в сообщении Минобороны, которое 23 марта приводит РИА Новости.



Всего авиагруппировку для помощи Италии вошли девять аппаратов Ил-76, которые вылетели с подмосковного аэродрома «Чкаловский».

