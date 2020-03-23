Седьмой борт российских ВКС с военными медиками и оборудованием прибыл в Италию
Седьмой борт Воздушно-Космических войск (ВКС) России прибыл на авиабазу ВВС Италии для оказания помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19. В ближайшее время ожидается прибытие еще двух самолетов.
«Седьмой борт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыл на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре», — говорится в сообщении Минобороны, которое 23 марта приводит РИА Новости.
Всего авиагруппировку для помощи Италии вошли девять аппаратов Ил-76, которые вылетели с подмосковного аэродрома «Чкаловский».
21 марта президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем совета министров Италии Джузеппе Конте предложил помощь итальянской стороне. Согласно договоренностям, в Италию будут поставлены средства защиты, мобильные комплексы на базе «КамАЗа» для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское и иное оборудование.
Группу военных медиков возглавляет генерал-майор Сергей Кикоть. Направленные в Италию специалисты участвовали в ликвидации вспышек африканской чумы, сибирской язвы и разработке вакцины против Эболы. Среди них находится доцент Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, подполковник медицинской службы Александр Юманов, эксперт по противоэпидемиологическим мероприятиям подполковник Геннадий Еремин, специалист по разработке средств защиты от биологических поражающих агентов вирусной природы подполковник Вячеслав Кулиш, а также ведущий ученый-эпидемиолог, полковник медицинской службы Алексей Смирнов.
По последним данным, в Италии зафиксировано более 53 тысяч случаев заболевания коронавирусом, 4,8 тыс. человек умерли. По количеству смертей от COVID-19 Италия обогнала Китай.