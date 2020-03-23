Финский залив подкрался к дороге, ведущей от ЛАЭС в Петербург. Её пришлось «подпереть» валунами
Срочная необходимость укрепления береговой линии на 57-м километре трассы Санкт-Петербург — Ручьи возникла из-за подъёма уровня Финского залива: дорогу от воды отделяет всего пара десятков метров. Дорожные службы начали там работы, движение транспорта не ограничено.
Как сообщили «Фонтанке» 23 марта в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти, работы по усилению берега ведутся по заданию ГКУ «Ленавтодор». В выходные дни дорожники уложили и закрепили геотекстиль — особо прочную ткань, препятствующую водонасыщению насыпи. Поверх геотекстиля сделали насыпь из природных камней: гусеничный экскаватор, работая на берегу, переносил тяжёлые валуны. Насыпь будет полностью завершена в течение этой недели.
Дорога Санкт-Петербург — Ручьи пролегает по южному побережью Финского залива и является одной из самых загруженных областных трасс, интенсивность движения по ней составляет около 8 тысяч машин в сутки. Её протяженность — 83 километра, ею каждый день пользуются жители Соснового Бора и Ломоносовского района, сотрудники Ленинградской атомной электростанции и морского порта в Усть-Луге.