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23.03.2020 14:00
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Финский залив подкрался к дороге, ведущей от ЛАЭС в Петербург. Её пришлось «подпереть» валунами

Срочная необходимость укрепления береговой линии на 57-м километре трассы Санкт-Петербург — Ручьи возникла из-за подъёма уровня Финского залива: дорогу от воды отделяет всего пара десятков метров. Дорожные службы начали там работы, движение транспорта не ограничено.

Как сообщили «Фонтанке» 23 марта в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти, работы по усилению берега ведутся по заданию ГКУ «Ленавтодор». В выходные дни дорожники уложили и закрепили геотекстиль — особо прочную ткань, препятствующую водонасыщению насыпи. Поверх геотекстиля сделали насыпь из природных камней: гусеничный экскаватор, работая на берегу, переносил тяжёлые валуны. Насыпь будет полностью завершена в течение этой недели.

Фото: Дорожный комитет Ленинградской области
Фото: Дорожный комитет Ленинградской области
Фото: Дорожный комитет Ленинградской области

Дорога Санкт-Петербург — Ручьи пролегает по южному побережью Финского залива и является одной из самых загруженных областных трасс, интенсивность движения по ней составляет около 8 тысяч машин в сутки. Её протяженность — 83 километра, ею каждый день пользуются жители Соснового Бора и Ломоносовского района, сотрудники Ленинградской атомной электростанции и морского порта в Усть-Луге.

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Комментарии (2)

ithinkmann
Лучше бы сказали, когда это автодор эту "самую загруженную областную трассу" в порядок приведет. Ямы сплошные , в населенных пунктах слолбы есть, лампы не горят. Позорище. А что про берег в этом месте, то ВОЛНОРЕЗЫ надо делать, а не камушки сыпать. А то скоро от сосен вдоль дороги ничего не останется. Но все пофиг, денег нет, но вы держитесь.
Silver
Никогда такого не было, и вот опять. Делали уже эту дорогу. Там весь берег скоро смоет, вместе с веткой железной дороги.
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