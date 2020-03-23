Беглов призвал петербуржцев оставаться дома, чтобы спастись от заражения

Губернатор Александр Беглов на официальной странице «ВКонтакте» обратился к жителям Петербурга и призвал не выходить из дома. Даже если начались долгожданные весенние каникулы.



«В этом году коронавирус изменил планы, поставил «на паузу» петербургскую культурную жизнь. Для того, чтобы пресечь распространение вируса, мы должны сократить контакты, отказаться от посещения мест с большим скоплением людей. Призываю оставаться дома, чтобы оградить себя и своих близких от заражения», - говорится в сообщении.