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23.03.2020 07:28
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Беглов призвал петербуржцев оставаться дома, чтобы спастись от заражения

Губернатор Александр Беглов на официальной странице «ВКонтакте» обратился к жителям Петербурга и призвал не выходить из дома. Даже если начались долгожданные весенние каникулы.

«В этом году коронавирус изменил планы, поставил «на паузу» петербургскую культурную жизнь. Для того, чтобы пресечь распространение вируса, мы должны сократить контакты, отказаться от посещения мест с большим скоплением людей. Призываю оставаться дома, чтобы оградить себя и своих близких от заражения», - говорится в сообщении.

Ранее Беглов призвал россиян пока не ехать в Петербург, заявив, что в Северной столице нечего делать из-за закрытия театров и музеев. Но уточнил, что полностью закрыть Петербург из-за коронавируса нельзя. Также как метро и рестораны.

По последним данным в больнице Боткина находятся с подозрением на коронавирус 315 человек, в том числе 20 детей.

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Комментарии (1)

Cashmare
Видимо г-н беглов не в курсе, что прыщавые прихвостни, которые модерят его страницу, массово банят людей за любой нелояльный коммент, дабы не омрачилось чело начальника от правды-матки. Так что все его обращения скоро кроме него самого читать будет некому
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