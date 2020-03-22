В Мособласти протоиерей вышел к прихожанам в противогазе. «Чтоб вы так ржали над этими бесовскими гадостями всю жизнь»
Протоиерей Андрей Ткачев вышел на проведь в храме Василия Великого в Одинцовском районе Московской области в противогазе. Он развеселил прихожан, рассмеялся сам и вспомнил о проклятом телевизоре.
Видеозапись на своей странице в Instagram 22 марта выложил корреспондент «Комсомольской правды» Роман Голованов. На короткий ролик попал только отрезок проповеди протоиерея Андрея Ткачёва. На записи он под песнопения появляется в облачении священника и противогазе, крестится и снимает «головной убор». «Чтоб вы так ржали над этими бесовскими гадостями всю жизнь. Эти гады нас замучили, телевизор этот, вся эта нечисть, бесовская», - поделился соображениями протоиерей. Автор ролика его поддержал: «Как говорят в этих интернетах, батюшка жжёт. А на деле отец Андрей дал суперский совет: «Выключите телевизор и никакого коронавируса не будет».
Посмотреть эту публикацию в Instagram
ОТЕЦ АНДРЕЙ ТКАЧЕВ И ПРОПОВЕДЬ В ПРОТИВОГАЗЕ Хорошо, что идёт Великий пост. И я всеми силами ограничиваю себя в новостях. А если их читать, можно из окна выпрыгнуть от этой дикой паники из-за коронавируса. Как я люблю отца Андрея Ткачёва. Он на проповедь вышел в противогазе. Как говорят в этих интернетах, батюшка жжёт😀 А на деле отец Андрей дал суперский совет: «Выключите телевизор и никакого коронавируса не будет». Я вам открою секрет. Мы все умрем. Только тс-с-с! Но не от коронавируса. Меньше нервов, больше молитвы😇