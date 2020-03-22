В Мособласти протоиерей вышел к прихожанам в противогазе. «Чтоб вы так ржали над этими бесовскими гадостями всю жизнь»

Протоиерей Андрей Ткачев вышел на проведь в храме Василия Великого в Одинцовском районе Московской области в противогазе. Он развеселил прихожан, рассмеялся сам и вспомнил о проклятом телевизоре.



Видеозапись на своей странице в Instagram 22 марта выложил корреспондент «Комсомольской правды» Роман Голованов. На короткий ролик попал только отрезок проповеди протоиерея Андрея Ткачёва. На записи он под песнопения появляется в облачении священника и противогазе, крестится и снимает «головной убор». «Чтоб вы так ржали над этими бесовскими гадостями всю жизнь. Эти гады нас замучили, телевизор этот, вся эта нечисть, бесовская», - поделился соображениями протоиерей. Автор ролика его поддержал: «Как говорят в этих интернетах, батюшка жжёт. А на деле отец Андрей дал суперский совет: «Выключите телевизор и никакого коронавируса не будет».

