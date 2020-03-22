На Васильевском десятки пожарных машин МЧС у многострадального Фрунзе. Гарью пахнет на пол острова
Сотрудники МЧС съехались к филиалу Военно-морской академии им. Кузнецова в Петербурге. На набережной Лейтенанта Шмидта вечером 22 марта пахнет гарью.
О запахе «Фонтанке» сообщили очевидцы, они же прислали фото и видео, на которых видно больше десяти машин МЧС разного назначения. Спасатели возле дома 17 по набережной Лейтенанта Шмидта, где расположен военно-морской институт, разматывают рукава. По словам жителей острова, пахнет не только в районе 10-11 линий, но и на 4-й линии.
Читательница "Фонтанки" Дарья
Последний раз здание Военно-морского института на набережной Лейтенанта Шмидта, 17, горело 20 января 2018 года. 1200 кв. метров тушили 12 часов. Огнем была уничтожена кровля построенного в 1796 году Среднего корпуса, полностью выгорел четвертый этаж, а имеющий историческую ценность Компасный зал был травмирован рухнувшим куполом. В рамках уголовного дела о «Халатности» следователи посчитали ущерб – не менее 1,5 миллионов рублей. По данным «Фонтанки», капитальный ремонт в здании не сделан до сих пор - несмотря на многочисленные претензии петербургского комитета по охране памятников.
Военный институт — правопреемник основанной Петром I московской Навигацкой школы. За последние триста лет училище меняло название 11 раз. Дольше всего вуз носил имя революционера Михаила Фрунзе. В 2012-м вошел в качестве филиала в состав ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия им. Кузнецова». Комплекс зданий, построенных на набережной Лейтенанта Шмидта в XVIII веке, входит в перечень объектов культурного наследия под названием «Морской кадетский корпус». В 2001-м, к юбилею, здесь проводили косметический ремонт. Говоря о последнем капитальном ремонте, упоминают 30-е и 50-е года прошлого столетия.