Следом за Ротенбергом. Путин присвоил звание Героя труда Лаврову

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда министру иностранных дел Сергею Лаврову. Соответствующий указ опубликован 21 марта на сайте Кремля.
«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Лаврову Сергею Викторовичу», — гласит текст указа.
Тем же указом Путин отметил еще одного строителя Крымского моста — гендиректора ООО «СГМ-Мост» Александра Островского. Напомним, 16 марта стало известно о присвоении звания «Герой труда» бизнесмену Аркадию Ротенбергу «за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста».
Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел РФ с 2004 года. В МИД он пришел еще в 1972 году, начинал работать на Шри-Ланке. С 1994 по 2004 год был постоянным представителем России при ООН.