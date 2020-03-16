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16.03.2020 18:19
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Путин признал «руководителя с простой русской фамилией» Ротенберга Героем труда

Владимир Путин наградил званием «Герой труда» бизнесмена Аркадия Ротенберга «за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста». Официальный указ 16 марта опубликован на официальном портале правовой информации.

Именно компания Ротенберга «Стройгазмонтаж» выступала генподрядчиком при работе над переправой. В конце 2019 года президент вспоминал, что общение при строительстве велось крайне тесно: по его словам, однажды «основной руководитель с простой русской фамилией позвонил ночью и говорил таким голосом», что главе страны пришлось поинтересоваться, не пьян ли он. Ротенберг сообщил, что всё нормально.

Помимо предпринимателя, звание «Герой труда» с аналогичной формулировкой также получил монтажник из Коломенской территориальной фирмы «Мостоотряд-125» Николай Зайков.

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Комментарии (15)

Zorkiy
У меня вопрос- если с Крымским мостом,что -о пойдет не так,звание отберут?
Crux
Каждому олигарху нужно дать по званию Героя Труда. Так будет честнее.
Ольга Селявина
https://news.mail.ru/economics/40965064/?frommail=1 Он теперь на кучу долларов разбогател , торганул акциями и забросил свои американские пенаты.... О_О Спрашиваецца, кто ему доллары платит и где он их хранит: в каких пенатах и в какой валюте?
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