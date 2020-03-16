Путин признал «руководителя с простой русской фамилией» Ротенберга Героем труда
Владимир Путин наградил званием «Герой труда» бизнесмена Аркадия Ротенберга «за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста». Официальный указ 16 марта опубликован на официальном портале правовой информации.
Именно компания Ротенберга «Стройгазмонтаж» выступала генподрядчиком при работе над переправой. В конце 2019 года президент вспоминал, что общение при строительстве велось крайне тесно: по его словам, однажды «основной руководитель с простой русской фамилией позвонил ночью и говорил таким голосом», что главе страны пришлось поинтересоваться, не пьян ли он. Ротенберг сообщил, что всё нормально.
Помимо предпринимателя, звание «Герой труда» с аналогичной формулировкой также получил монтажник из Коломенской территориальной фирмы «Мостоотряд-125» Николай Зайков.