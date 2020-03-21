РБК: Россияне пошли за кредитами на фоне распространения коронавируса и обвала рубля
Российские банки фиксируют рост спроса на кредиты. Об этом 21 марта сообщает РБК со ссылкой на Бюро кредитных историй (БКИ) и сами финансовые учреждения.
Издание подчеркивает, что за займами россиян заставили идти обвал рубля и пандемия коронавируса. Берут как кредиты наличными, так и ссуды на покупку товаров. Так, по данным банка «Открытие», спрос на займы наличными вырос на последние недели на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сбербанк обращает внимание на увеличение сумм, которые заемщики указывают в заявках, — запрашиваемая сумма в среднем выросла по сравнению с февралем на 10%.
В ВТБ количество заявок от клиентов выросло на треть. В Почта банке уверяют, что с начала года количество заявок на потребительские ссуды увеличилось на 43%. В Промсвязьбанке стали заказывать почти вдвое больше кредитных карт, выдача потребкредитов выросла на 22%. В банке «Санкт-Петербург» РБК рассказали, что заявок на займы наличными стало больше на 10%.
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