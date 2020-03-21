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21.03.2020 11:12
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РБК: Россияне пошли за кредитами на фоне распространения коронавируса и обвала рубля

Российские банки фиксируют рост спроса на кредиты. Об этом 21 марта сообщает РБК со ссылкой на Бюро кредитных историй (БКИ) и сами финансовые учреждения.

Издание подчеркивает, что за займами россиян заставили идти обвал рубля и пандемия коронавируса. Берут как кредиты наличными, так и ссуды на покупку товаров. Так, по данным банка «Открытие», спрос на займы наличными вырос на последние недели на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сбербанк обращает внимание на увеличение сумм, которые заемщики указывают в заявках, — запрашиваемая сумма в среднем выросла по сравнению с февралем на 10%.

В ВТБ количество заявок от клиентов выросло на треть. В Почта банке уверяют, что с начала года количество заявок на потребительские ссуды увеличилось на 43%. В Промсвязьбанке стали заказывать почти вдвое больше кредитных карт, выдача потребкредитов выросла на 22%. В банке «Санкт-Петербург» РБК рассказали, что заявок на займы наличными стало больше на 10%.

Обо всех главных событиях последней недели, связанных с коронавирусом, читайте в обзоре «Фонтанки».

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Комментарии (4)

Alexandr98
народ опасается, что бизнес подзагнется вокруг, скопить не получилось у среднего класса с ЗП в 17 тыс, а еду на что то покупать нужно.
mmikeym
Если, несмотря ни на что, начать скупать валюту, разом и нефть подорожает, и коронавирус исчезнет. И рубль подорожает, однозначно.
idiot
Зомбоапокалипсис все долги обнулит.
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