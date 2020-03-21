РБК: Россияне пошли за кредитами на фоне распространения коронавируса и обвала рубля

Российские банки фиксируют рост спроса на кредиты. Об этом 21 марта сообщает РБК со ссылкой на Бюро кредитных историй (БКИ) и сами финансовые учреждения.



Издание подчеркивает, что за займами россиян заставили идти обвал рубля и пандемия коронавируса. Берут как кредиты наличными, так и ссуды на покупку товаров. Так, по данным банка «Открытие», спрос на займы наличными вырос на последние недели на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сбербанк обращает внимание на увеличение сумм, которые заемщики указывают в заявках, — запрашиваемая сумма в среднем выросла по сравнению с февралем на 10%.

