«Продайте гособлигации США и отдайте людям!» Как победить кризис в зародыше

«Фонтанка» попросила экономиста Никиту Кричевского объяснить простыми словами, что и зачем сейчас делает Центробанк, и что на самом деле происходит с экономикой страны.

Ключевую ставку решено в итоге ни поднимать, ни опускать. Будем наблюдать, говорит глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Одновременно она выпустила пачку рекомендаций, общий смысл которых в поддержании кредитной активности в экономике. Банкам надлежит рефинансировать кредиты малому и среднему бизнесу, смелее выдавать ипотеку, а переводы сделать бесплатными.

- «Значения надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам и кредитам на финансирование по договору долевого участия в строительстве, предоставленным с 1 апреля 2020 года, снижаются». Что это вообще значит?

- Допустим, на вас висит кредит, и вы, в связи с тем, что все встало, не можете гасить проценты. Либо можете гасить, но в существенно меньшем объеме. И вам предоставляют кредит под меньший процент. За счет средств ЦБ. По-простому — это контролируемая эмиссия. ЦБ дает деньги банку, для того, чтобы банк рефинансировал ваш кредит. Ну конечно, это хорошо. Это снижает издержки. Уменьшает конечную цену вашего продукта и увеличивает инвестиционный спрос.

- Никита Александрович, давайте по пунктам. «Денежные переводы в Системе быстрых платежей до 100 тыс рублей — без комиссии, выше — комиссия не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей». Это как экономике поможет?

Уберите эти и другие ограничения. Уберите ограничения на кредиты с «неотделимыми улучшениями», то есть, квартиры с отделкой. Вы живете в царских условиях, у вас деньги на западе, дети там же, активы там же, а народ держите за быдло! Пусть живет в конуре и платит вам бабки. Это антисоциальная позиция. Будьте ближе к людям!

А надо предложить рефинансировать кредиты. Смотрите. Сейчас семьям с двумя детьми ипотека предоставляется под 6%. Где-то под пять или даже еще меньше. Но я прихожу в банк, где у меня уже есть ипотека и прошу снизить ставку. Они мне отвечают, что эти программы с низкими ставками — для первичного жилья. А у тебя ипотека для вторички. Поэтому извини. Я открывают соответствующие нормативные акты и вижу — да, низкие ставки только для тех, кто покупает жилье в новостройках.

- Когда оценивают ваше финансовое состояние, прежде чем выдать вам кредит, вам присваивают некий коэффициент вашей финансовой устойчивости. Например, когда вы кладете половину взноса за квартиру сразу, а на вторую половину берете ипотеку, ваш коэффициент по нормативам ЦБ — наивысший. А если меньше, коэффициент снижается. ЦБ говорит: давайте, если люди будут брать ипотеку, давать ее заемщикам, у которых финансовая устойчивость не наивысшая, но достаточная. Это хорошо, но это не то, что нужно делать.

- Меры кончились, не считать же такими обещание заморозить кредиты для больных коронавирусом. У нас их пока на весь город 14 человек (по данным на вечер 20 марта. - Прим. ред.) , так что вряд ли это сильно скажется на экономике. Как вам самое главное сегодняшнее решение — о сохранении ключевой ставки без изменений? Вы согласны с тем, что говорят в ЦБ, мол, инфляционные всплески — краткосрочные, и смысла поддерживать экономику за счет ключевой ставки нет?

- Это ни о чем. Потому что до этого правительство сказало то же самое в отношении налоговых и прочих проверок. Просто продолжается правительственная линия. Это помогает. Ведь на проверки, как правило, отвлекаются значительные трудовые ресурсы. Стопорится работа каких-то отделов, управлений. Люди должны советоваться, общаться.

Пусть Набиуллина та же выйдет и скажет: давайте уберем эти бессмысленные ограничения. Но ведь никто этого не делает.

Если сравнивать с электрической системой, то ЦБ — это электростанция, а банки — это подстанции, которые доводят до конечных потребителей деньги. Задачи людей, которые отвечают за электроэнергию, чтобы она поступала бесперебойно. И была определенной частоты и мощности. То есть, задача ЦБ и Набиуллиной — чтобы бабки к нам шли стабильно, чтобы не сильно зависели от внешних колебаний, и чтобы люди могли по прежнему покупать на них то, что им необходимо.

- А здесь экономикой и не пахнет. Дело в том, что финансовая система — это та же инфраструктура. Как дороги или электроэнергия. Она должна работать на человека, на производство, на реальный сектор. Чтобы человеку жилось лучше. Чтобы они потребляли больше, более качественно. Уровень жизни рос. Дороги для чего? Чтобы люди могли передвигаться. И сами, и грузы перевозить. Электроэнергия — чтобы нам было тепло и светло. Банки — та же самая история. Чтобы мы могли позволить себе приобрести молоко не в обмен на трусы, а на деньги. Придавать излишнее значение финансовому сектору и ключевой ставке я бы не стал.

- Как вам сегодняшний уровень в 6%. Такая цифра вам кажется правильной, комфортной с точки зрения положения дел в экономике?

- А никто ж ничего не знает, как все будет развиваться. И они не знают. Да, большинство центральных банков по всему миру снижает сейчас ставки. Но вот, например, Казахстан наоборот резко поднял свою ключевую ставку.

- А как это будет работать в реальной жизни? Вот наши доблестные нефтяные компании продают нефть за доллары, привозят их сюда и меняют их на рубли. А потом им надо купить буровую вышку, за доллары, но рубли же наши за границей будут не такими фиксированными, доллар стоит вовсе не 60, а все 80.

- Ни в коем случае. Фиксированный курс — это как дорожный знак. 60 и все. Вы можете менять по столько, сколько хотите, но за превышение вас оштрафуют. Не важно, как к нашей валюте будут относиться за границей. Менять надо здесь.

- А установка фиксированного курса не приведет в возникновению двойного курса и черному рынку, как это было в СССР?

- Стабильность она могла бы установить, если бы установила фиксированный курс рубля. А вот этого сделано не было. В этом был бы экономический смысл. В Китае давным-давно установлен фиксированный курс, и его меняют тогда, когда считают нужным.

- Ну рухнул, да. Но не потому же что Набиуллина плохая. А потому что цена на нефть упала.

- А то, что у нас рубль рухнул до 80 за доллар?

- Ну и как, по-вашему, это у нее получается?

- Во-первых, им не обязательно сдавать всю валюту. Они когда получают экспортную выручку, пусть сразу покупают оборудование.



- Выходит, покупать импортные товары смогут только те, у кого есть валютная выручка. А таких людей в нашей стране не так уж много.



- Вы определитесь, о чем говорите — о производстве средств производства или о производстве потребительских товаров.



- Ну вот я с вами сейчас говорю по телефону, и он явно сделан в Китае. И я обвожу глазами нашу комнату в редакции и с трудом себе могу представить, что же у нас сделано не в условном Китае. То есть, в реальности было куплено за доллары.



- С таким же успехом вы могли бы сидеть в Австралии, смотреть по сторонам и думать, что же сделано в Австралии. Но там развитая экономика. А у нас экономика привязана к экспорту углеводородов. Поэтому курс должен быть фиксированным. В Китае курс искусственно низкий, потому что он выставляет заслон на пути импортных товаров. Это элемент протекционизма. Вот ровно такую же историю могли бы сделать и мы. Но почему-то мы решили, что нам надо поддерживать валютных спекулянтов.



Вот у меня и вопрос: зачем нам надо, чтобы эти трутни получали бабки и ходили с разогнутыми пальцами? И говорили, что они крутые бизнесмены. А именно так сегодня и происходит.



- Пока у нас курс все же плавающий, напомнила сегодня на пресс-конференции Эльвира Набиуллина. И он такой, как мы видим. Что же надо думать простому русскому человеку, который видит доллар по 80? И он не понимает, что его ждет через неделю-месяц-полгода.



- А этого никто не понимает. Не только русский человек. На всей планете никто не понимает, что будет через месяц или через полгода.



- Инфляция же у нас будет? Какая?



- Она кратковременно может достигать и шести, и восьми процентов. В целом по году может быть на уровне 7-8%. Или пяти — это не принципиально. Ее не может не быть, ведь у нас значительная часть потребительских товаров — а мы инфляцию определяем как индекс потребительских цен — поступает по импорту. Они, конечно, в цене вырастут. Но вопрос, какую долю занимают комплектующие в конечной цене продукта.



- Я опять же смотрю на телефон, по которому говорю с вами, и понимаю, что он импортный на 100%.



- Китайцы получают за то, что они собирают «Айфон» около 6-7 долларов. Представляете? Apple им столько платит. Дальше идут комплектующие, которые они поставляют в Китай, а они совершенно не обязательно тоже делаются в Китае. Отчасти там могут быть и российские ноу-хау. Это все свозится на завод, китайцы приводят в удобоваримое состояние и получают за это 6 долларов. А себестоимость «айфона» - около 200 долларов. Дальше начинается бренд, интеллектуальная собственность, прибыль и прочая-прочая.



- Но это все же не значит, что нам будут продавать «айфоны» по 200 долларов за то, что мы сделали фиксированный курс рубля?



- Нет, ну что вы. Но в конечной цене «мерседеса» цена железяк и модных примочек - 30%. А 70% - это та самая интеллектуальная собственность, гудвил и прочие пироги, которые и определяют конечную цену. И вот они от курса рубля как раз и не зависят. Ничего у нас не схлопывается, успокойтесь.



- Но мы только что говорили с туристическими фирмами. Они сидят без выручки и разгоняют сотрудников. Там десятки тысяч людей, которые до сих пор исправно платили налоги и приносили городу и стране выгоду. Теперь все пойдут доставлять еду курьерами.



- В этой отрасли в одинаковых условиях сегодня все. У нас объявлена повышенная готовность. Не ЧС, а уже форс-мажор. Это значит, что турфирмы уже могут не платить аренды и по другим контрактам. Им никто слова не скажет. А если скажет - в судах отобьются.



Если же они действительно сейчас будут разбрасываться людьми, потом, когда ситуация выправится, взять их снова будет негде. А сейчас их за это надо наказывать.



- Или, может, как в Европе государству компенсировать расходы на содержание простаивающих сотрудников?



- Нет. Потому что они могут практически бесконтрольно печатать деньги и разбрасываться ими. Тоже с оглядкой — кому-то по 80 долларов, кому-то 2000 евро. Чтобы сохранить баланс. Мы же пошли по другому пути — моратория на уплату налогов. И в такой ситуации сегодня очень многие. Туристы — это все фигня. Так же, как и авиаотрасль. Производственный сектор если остановится, это будет серьезно. А сфера услуг — это вот так, да. Сегодня все в одной лодке.



- Все, да не все. Потому что у нас ведь в лодке есть особые пассажиры, которые при любых кризисах получают поддержку и спасательные круги, пока другие барахтаются сами по себе. Сейчас вот банки будут получать деньги на поддержку кредитования.



- Банкам, по сути, поддержка оказываться не будет. Этот период мы уже прошли. Финансовая система у нас даже по сравнению с 2014 годом гораздо устойчивее — это показали многочисленные стресс-тесты. Если бы у банков были значительные валютные активы, например, валютные кредиты, тогда была бы жопа.



Мы с начала нулевых видели, что они брали кредиты на западе под 3-4 процента. А тут конвертировали в рубли и отдавали в кредит под 15%. И получали двойную прибыль, потому что рубль постоянно укреплялся. Отличный бизнес.



Но ситуация 2008 и 2014 годов нас научила тому, что с этим играться нельзя. И если в 2008 году пострадали очень многие — приходилось раздавать им валюту. То в 2014 году прецедентов было существенно меньше. А сегодня у наших банков даже процентная ставка по депозиту в валюте кое-где — уже даже не один процент, а 0,01%. То есть, им вообще не нужна валюта. Такой долларовой зависимости у них нет.



- Хорошо, банкам мы помогать не будем, а крупнейшие промышленные предприятия же гарантированно получат поддержку от государства, причем, прямую, а не просто отсрочку налогов, в отличие от турфирм и организаторов мероприятий.



- Да, обрабатывающим предприятиям, я согласен, надо помогать. Но это не тупое должно быть вливание бабла, а целая система. Центробанку необходимо безотлагательно запустить программу кредитования бизнеса, столкнувшегося с резким снижением потребительского и инвестиционного спроса.



Предоставление, возможно, под поручительство собственников и менеджмента необеспеченных либо не полностью обеспеченных банковских кредитов компаниям, столкнувшимся с существенным, в размере 30-50%, сокращением выручки. Упрощение регуляторного режима для таких кредитов, например, минимизация требований положений ЦБ в части резервирования под возможные потери и нормативов достаточности капитала. Введение временного моратория на фиксацию ЦБ отрицательной переоценки по портфелям ценных бумаг кредитных организаций в банковском капитале. И другие меры.



Снижение инвестиционного спроса — это действительно проблема. И это не «Газпром» и не «Роснефть» - те люди сами справятся со своими локальными неудачами. А вот обрабатывающие отрасли, которые работают на конечное потребление, нуждаются в поддержке.



- А что делать с падением потребительского спроса? Ретейлеры говорят о падении спроса на 30% в магазинах.



- Правильно говорят, молодцы. Потому что продали все, что могли. Все, что у них по полгода не продавалось. Вот они сейчас все втюхали, а теперь говорят: у нас спрос вниз пошел. Полки у них не пустые, потомоу что они заполняются по ночам. А так-то увеличение продаж налицо. Вчера буквально X5 Retail Group зафиксировал в своих сетях падение спроса на крупы на треть по сравнению с предыдущими днями. Но при этом в течении недели спрос был в два раза больше, чем обычно.



- Так вы про food-сегмент говорите. А я про non-food спрашиваю. Одежду, ювелирку, мебель, бытовую технику.



- Конечно! Бытовую технику. Мы же ее каждый день покупаем практически.



- Но чтобы зарплаты продавцам заплатить, ее действительно надо каждый день продавать.



- Ну пусть продают. Кто ж против-то. Особенно мне ювелирка нравится. Ее обязательно надо побольше продавать, а то народ без нее не проживет. Вот эти вот товары элитарного спроса: украшения, люксовые машины, - их продажи, конечно, снизятся. И нас действительно ждет небольшая локальная безработица среди тех, кто занимался их продажами. И это нормально.



Но вес этих товаров в общем объеме инфляции существенно снизится. Если мы говорим об импорте. То же и с бытовой техникой или с плазменными телевизорами. Совершенно не обязательно ее именно сейчас менять. В конце-концов, народ это уже не воспринимает как то, что надо складировать на будущее и держать на антресолях. Работает — и хорошо, зачем новую-то покупать. Будут деньги, куплю новое, а не будет, так буду смотреть то, что есть. Слава богу, у народа сейчас стоят уже не самые плохие телевизоры и компьютеры тоже не самые плохие.



- Но ведь те хорошие компьютеры и плазмы, по большей части куплены в кредит. И если сейчас лишиться работы, непонятно, как за них платить.



- Рублевый кредит! Так или иначе мы видим инфляцию, и так или иначе зарплаты будут подниматься. Иначе мы пойдем туда, где больше платят. Это классическая спираль цена-заработная плата. Растет одно — неизменно растет и другое. Если ты не заплатишь, работник уйдет от тебя.



Не беспокойтесь за абстрактного питерского кекса, который сейчас сидит дома на удаленке и не знает, что ему делать. В целом экономика будет работать именно так. Однако то, что не объявлены кредитные, процентные, налоговые каникулы для людей — это даже не стыдобище, а позорище для действующего правительства.



Мишустин обещал к 16 марта представить схему рефинансирования ипотечных кредитов, но так и не представил ее — это позорище. Он на всех углах говорил: я даю две недели на то, чтобы разработать схему для удешевления ипотеки. Помните? Но все забыли. За это надо плевать в лицо сразу. Повесьте портрет и плюйте.



Сегодня вам могут сказать, что рефинансировать невозможно, потому что денежные активы для этого выросли. Это будет правдой. То есть, привлечение долгосрочных денег для рефинансирования действительно подросло в цене. Это видно, например, по росту цены на ОФЗ. Возникает вопрос, и что теперь делать?



Возьмите часть средств из Фонда национального благосостояния и отправьте на рефинансирование ипотеки! Не важно, до скольки процентов. Сначала многодетным, потом всем семьям с детьми и людям предпенсионного возраста. Потом молодым, скажем, до 35 лет. А потом - как хватит денег в ФНБ.



У нас сегодня всех ипотечных кредитов в стране — на 7,5 трлн рублей. Это как раз 100 млрд долларов. А теперь вопрос — сколько у нас международные резервы? Вместе с ФНБ — больше 500 млрд долларов. Я не говорю, что оттуда надо забрать все 100 миллиардов и простить всем ипотеку. Но у вас вот есть в американских гособлигациях 10 млрд долларов. Ну заберите их и отдайте людям. В конце концов, вы же не раздаете деньги просто так. Вы их, по сути, отдаете в долг. Люди вам вернут эти деньги через погашение ипотеки. Но это высвободит огромные ресурсы в масштабах страны, чтобы активизировать потребительский спрос.



Предположим, у вас ставка сейчас 10%, а станет 5%. Куда вы денете освободившиеся деньги? Пойдете в магазин. Шмотку себе купите, колбаску, бутылочку себе купите. Это принесет деньги не только ретейлерам. Там же как минимум акциз, НДС… они сразу же вернутся государству. В любом случае, в офшор вы эти деньги не понесете. Почему это не делается?

- Чтобы инфляцию не разгонять, наверное? Ведь рост потребления ведет к росту инфляции.



- Это бред. Потребление может расти, а инфляция — это рост цен. Вам будут просто продавать больше, по той же цене, что и раньше.



- А как же кривая спроса и предложения?



- Это неправда. Потому что так этот график работает только в замкнутой системе. А когда у вас система международного разделения труда, вы можете, как в Америке, например, напечатать много долларов, а инфляция не вырастет. Смотрите, столько долларов чуть ли не с вертолета сбрасывают. А инфляция не растет. Как же так? Так же и в ЕС.



- Но мы же живем в другой стране. У нас тут чуть что, сразу все дорожает.



-Да, импорт подорожает. А что касается продовольствия и товаров первой необходимости, то они тоже подорожают, конечно, но в пределах однозначной инфляции.



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

