Парус против винта. Элитный участок рассорил спортсменов в Петербурге

Лопухинский сад. Павильон водной станции на Citywalls.ru

О том, что решение насчет прав на землю на живописном берегу Малой Невки уже принято, и не в их пользу, руководство федерации водно-моторного спорта узнало в начале марта 2020 года. Письмо за подписью первого замглавы петербургского комитета по физкультуре и спорта Николая Растворцева гласило: «Комитетом поддержано предложение администрации Петроградского района о закреплении земельного участка и объекта недвижимости… за СПб ГБУ «Спортивная школа по парусному спорту «Крестовский остров».

Эти слова стали, по сути, точкой в споре за землю, который шел с февраля, когда впервые стало известно, что городские власти намерены отдать ее именно парусной школе. Позиция комитета по спорту была принципиально важной, по сути, именно от него водно-моторщики ждали заступничества перед властями Петроградского района. Но расклад сил оказался иным.



Это стало шоком для городской федерации водно-моторного спорта, ведь она проводила там тренировки и соревнования последние три десятка лет. А до этого еще при СССР структуры ДОСААФ содержали там школу того же профиля.

«Соревнования и тренировки по водно-моторному спорту непрерывно базируются на названной территории с 1949 г., уже 70 лет», - писал в официальном обращении к властям президент спортивной федерации водно-моторного спорта Петербурга Алексей Ишутин, сам многократный чемпион мира. Последние годы этот участок использовался для тренировок детской секции водно-моторного спорта. По спискам около 60 юных спортсменов в теплое время года почти без перерывов ездили там на лодках, несколько раз в год там же проводились соревнования городского и всероссийского уровня.

С середины 1990-х годов эта территория имела крайне неоднозначный статус. Пройдя через череду сделок по приватизации, перепродаже и возврата в казну города, она оказалась в собственности группы RBI, которая честно купила их на торгах. Там планировалось построить апарт-отель. В силу множества очень разных причин проект затянулся, а затем и вовсе был отменен, и с начала этого года активно обсуждается вопрос об обмене участка у Лопухинского сада на другой. Именно тогда и возник ажиотаж — кому достанется земля, после того, как частники вернут ее городу.



Решение о передаче участка именно подконтрольного властям Петроградского района «Крестовскому острову» не случайно. Совещания по поводу этой земли проходили в последние месяцы на самых разных уровнях, включая комитет имущественных отношений и комитет по инвестициям. Так что итоговое решение комитета по физкультуре и спорту выглядит как тщательно обдуманное.

Все предыдущие годы, пока землей владела RBI, федерация водно-моторного спорта безвозмездно, хоть и на птичьих правах пользовалась участком с причалом и небольшим павильоном. Аварийный статус здания не позволял его использовать по назначению. На участке нет канализации и водопровода, даже электроснабжение обеспечивается весьма условно.

Формально эта секция приписана к ГБУ «Высшая школа спортивного мастерства (ШВСМ) по водным видам спорта». Ее руководитель, Оксана Никитина пока не готова комментировать ситуацию из-за недостатка информации. Но говорит, что намерена побороться за право тренировать своих учеников на привычном и удобном для них месте в Лопухинском саду.



Еще одним аргументом водно-моторщиков, кроме отсылок к истории, до сих пор был технический: вода у Лопухинского сада идеально подходит им и совершенно непригодна для парусников. Ведь там очень слабые ветра, а кругом мосты.

Где тренироваться яхтсменам, найти можно всегда, а вот скоростным моторным лодкам нужны особые условия. «Если нас оттуда выгонят, другого подходящего места просто нет в городе. Его нужно будет создавать с нуля, и любое другое будет хуже: ближе к заливу ветер и волна, а выше по Неве грузовой и пассажирский трафик федерального водного пути», - объясняет генеральный секретарь Федерации водно-моторного спорта России Петр Пылаев.

Однако спортшкола «Крестовский остров» нашла контраргумент. «Мы давно планировали открыть собственное отделение водно-моторного спорта. Но раньше у нас не было такой возможности, так как не было подходящего места. И как только возникла возможность у города обменять место в Лопухинском саду на другой участок, мы сразу активизировали нашу задумку, - рассказывает «Фонтанке» директор «Крестовского острова» Наталья Федорова. - Пока это лишь гипотетическая возможность. Но у нас есть идея объединить всех людей в городе, кто остался за бортом ШВСМ и сейчас ютится по углам, однако все равно болеет за водно-моторный спорт и заинтересован в его развитии».



В этой идее ее поддерживает глава Петроградского района Иван Громов. «Это не просто клуб, а бюджетное учреждение, у них открывается новая секция. И мы планируем там разместить секцию водно-моторного спорта, а не парусную. Мы сейчас формируем команду тренеров, в ближайшее время все сделаем. Это будут профессиональные водно-моторщики. Мы понимаем, что бюджетные деньги в школе сейчас есть, она сможет организовывать все эффективнее, чем кто-то другой. Пока у нас есть только обращение от федерации. Там уже есть одна школа, а мы делаем вторую. Получается, мы развиваем этот спорт. В чем противоречие? Если ШВСМ потребуется часть нашей территории, мы найдем форму организационно-правового взаимодействия, чтобы было комфортно и тем, и другим».

Однако есть и те, кто с недоверием относится к обещаниям районной администрации, которая активно продвигает интересы подконтрольной ей парусной школы. Ведь даже официальное наименование школы не предполагает никакого отношения к водно-моторному спорту. В ней нет тренеров и техники для образовательного процесса и главное — детей, которые бы начали заниматься с началом сезона, то есть, уже через месяц. Первые городские соревнования по водно-моторному спорту в Петербурге, как правило, стартуют уже на майских праздниках, а перед этим еще надо потренироваться.



Но Наталья Федорова говорит, что после того, как это отделение будет открыто, наименование ее бюджетного учреждения может смениться. Моторные лодки того же типа, что используются в соревнованиях у Лопухинского сада, у «Крестовского острова» есть и сейчас — на них тренеры сопровождают парусники во время тренировок. А в случае положительного решения насчет нового участка, нужное количество лодок будет куплено и для тренировок. «На раскачку» в этом случае она отводит не больше месяца-двух. Деньги на развитие детского спорта в школе есть, заверяет Наталья Федорова, бюджет школы, который обеспечивается отчислениями из казны Петроградского района — около 100 млн рублей в год.

«В городе вообще не осталось свободных участков с выходом к воде, желание забрать себе землю в таком отличном месте, в центре города, вкупе с наличием властных возможностей вполне объяснимо», - заявил Петр Пылаев.

Не верят в благие намерения «Крестовского острова» даже представители парусного сообщества.

«Все, что связано с «Крестовским островом», с момента создания этой школы, всегда направлено на уничтожение того, что было, - говорит Владимир Любомиров, вице-президент Санкт-Петербургского парусного союза. - Был «Крестовский парусный клуб» fontanka.ru/2015/09/19/023/ и яхт-клуб со стоянкой. Пришла школа и нет больше парусного клуба — всех выгнали. Просто на улицу, ничего взамен не предоставили. Здание, в которой занимается школа сейчас принадлежало парусному клубу. Но перед ЧМ-2018 ему объявили, что он не может там больше находиться, потому что это Южная дорога, и она должна быть очищена ото всего, а здание должно быть снесено. Но так было только пока оно было в частных руках. Дальше администрация района выступила с предложением — вы нам отдайте и существуйте вместе со школой. То есть, сразу градостроительная целесообразность куда-то ушла. Странно. Но совместного использования не получилось. Как только они подписали бумагу о передаче, им немедленно объяснили, что они здесь больше никто. Здание осталось стоять на месте, территория также огорожена, и никакие градостроительные ограничения не помешали работать школе».

