Из-за отмены авиасообщения Петербург стал free-зоной для мигрантов

Приказ «О порядке временного оформления материалов в сфере миграции» подписан накануне. В нём замглавы регионального МВД требует от подчиненных «прекратить оформление материалов в сфере миграции, связанных с дальнейшим помещением иностранных граждан в Центры временного содержания иностранных граждан».

Требование прекратить оформление мигрантов-нарушителей в Петербурге и Ленинградской области отдал подчиненным замначальника полицейского главка Баранов. Как пишет 19 марта 47news, центры временного размещения для проштрафившихся иностранцев переполнены.

Мера эта вынужденная, и вводится для «обеспечения карантинных мер по снижению распространения инфекционных заболеваний COVID-19. Авиакомпании значительно уменьшили количество полётов за пределы границ Российской Федерации, что в свою очередь не позволяет своевременно выдворять иностранных граждан №1 и №2 ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области».



Сейчас в Петербурге и области есть два центра для временного содержания иностранцев — в Красном Селе и в Гатчине, и свободных мест там уже нет. Пока мигрантов-нарушителей будут отправлять под подписку о невыезде.



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