Партия Роста рекомендовала выдвинуть Шнурова на довыборы в ЗакС Петербурга
Федеральный политсовет Партии Роста рекомендовал региональному отделению выдвинуть музыканта Сергея Шнурова на довыборы в Законодательное собрание Петербурга по одномандатному округу №21. Об этом 19 марта сообщил лидер партии Борис Титов, пишет РИА Новости.
Непосредственно решение о выдвижении принимает региональный политсовет партии. Как рассказал «Фонтанке» глава реготделения Павел Швец, вопрос будет рассмотрен в течение месяца.
Довыборы по одномандатному округу №21 пройдут 7 июня. Мандат в парламенте освободился после того, как летом прошлого года скончался депутат от «Единой России» Павел Зеленков.
Прием документов на довыборы в петербургский парламент начался с 13 марта. Пока ни одна из партий и кандидатов-самовыдвиженцев не подали документы в Горизбирком. От партии «Яблоко», скорее всего, будет выдвинут Александр Кобринский, депутат прошлого созыва. От «Справедливой России» за мандат поборется Илья Шмаков, депутат муниципального образования «Автово». В ЛДПР — глава реготделения Юрий Ломакин. Вместе с тем шоумен Стас Барецкий также заявлял, что пойдет на довыборы от либеральной партии. Коммунисты и «Единая Россия» пока не назвали своих претендентов.