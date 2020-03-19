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19.03.2020 12:32
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Партия Роста рекомендовала выдвинуть Шнурова на довыборы в ЗакС Петербурга

Федеральный политсовет Партии Роста рекомендовал региональному отделению выдвинуть музыканта Сергея Шнурова на довыборы в Законодательное собрание Петербурга по одномандатному округу №21. Об этом 19 марта сообщил лидер партии Борис Титов, пишет РИА Новости.

Непосредственно решение о выдвижении принимает региональный политсовет партии. Как рассказал «Фонтанке» глава реготделения Павел Швец, вопрос будет рассмотрен в течение месяца.

Довыборы по одномандатному округу №21 пройдут 7 июня. Мандат в парламенте освободился после того, как летом прошлого года скончался депутат от «Единой России» Павел Зеленков.

Прием документов на довыборы в петербургский парламент начался с 13 марта. Пока ни одна из партий и кандидатов-самовыдвиженцев не подали документы в Горизбирком. От партии «Яблоко», скорее всего, будет выдвинут Александр Кобринский, депутат прошлого созыва. От «Справедливой России» за мандат поборется Илья Шмаков, депутат муниципального образования «Автово». В ЛДПР — глава реготделения Юрий Ломакин. Вместе с тем шоумен Стас Барецкий также заявлял, что пойдет на довыборы от либеральной партии. Коммунисты и «Единая Россия» пока не назвали своих претендентов.

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Комментарии (2)

prosto_5e4ce2877d5fb
Оказывается, коронавирус ещё и такие проявления может иметь!
maarks1909
Ничего Сергей, деньги у Вас имеются так что станете для начала Депутатом в Петрограде, а там ваш Рост от финансовых возможностей....
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