Довыборы в Законодательное собрание Петербурга пройдут 7 июня. «После того, как ЦИК отполоскал нас на всю Россию»

Довыборы в петербургский парламент проведет территориальный избирком № 19. Член ГИК от Партии роста Алексей Березин предложил альтернативный вариант — возложить полномочия проведения довыборов на Горизбирком. «Мое предложение заключается в том, чтобы возложить полномочия окружной избирательной комиссии на городскую избирательную комиссию. Федеральный закон оставляет право выбора», — констатировал он. Также он подчеркнул, что в этом ТИКе не присутствует представитель одной из парламентских партий — Партии роста, что ущемляет ее интересы.

Горизбирком принял решение назначить дополнительные выборы в Законодательное собрание Петербурга по одномандатному округу № 21 на 7 июня, передает 5 марта корреспондент «Фонтанки» с заседания комиссии. «За» проголосовали единогласно.

Его поддержала Ольга Покровская (член ГИК от «Яблока»): «Мы должны показать пример, как может работать избирательная система Петербурга. Это особенно важно после того, как Центральная избирательная комиссия отполоскала нас на всю Россию», — сказала она.



За первый вариант высказались 9 членов ГИК, двое против и двое воздержались. Предложение Алексея Березина поддержали четверо, 8 высказались против, 1 воздержался.



Довыборы объявили из-за того, что депутат-единоросс Павел Зеленков, избравшийся по этому округу, скончался в июне 2019 года. По закону довыборы должны быть проведены не позднее чем через год после того, как освободился мандат.



Одномандатный избирательный округ № 21, в котором пройдут довыборы, располагается на территории Московского и Фрунзенского районов и включает в себя муниципалитеты «Звездное», «Гагаринское» и «Купчино».

