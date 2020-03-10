"Яблоко" выдвинет на довыборы в ЗакС экс-депутата Кобринского

"Яблоко" выдвинет на довыборы в Заксобрание экс-депутата Александра Кобринского. Информацию "Фонтанке" 10 марта подтвердил лидер партийной фракции в парламенте Петербурга Борис Вишневский.
Кандидата на довыборы в Заксобрание партия избрала путем голосования регионального совета.
В числе кандидатов были шесть человек. На выдвижение также претендовали муниципальный депутат "Литейного округа" Сергей Трошин,
Основатель "Петербургского велообщества" Павел Хусу, член бюро петербургского "Яблока" Александр Маханьков, Дмитрий Хорзов и Иван Сорокин.
Александр Кобринский является депутатом ЗакСа предыдущего, пятого созыва. Он был членом комитета по законодательству. Практикующий юрист, доктор филологических наук.
Напомним, дополнительные выборы в Заксобрание по 21 округу Горизбирком назначил на 7 июня. Не исключено, что от Партии Роста участие в них примет певец и шоумент Сергей Шнуров. Депутатский мандат в парламенте освободился летом прошлого года после внещапной смерти единоросса Павла Зеленкова.