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10.03.2020 22:42
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"Яблоко" выдвинет на довыборы в ЗакС экс-депутата Кобринского

"Яблоко" выдвинет на довыборы в Заксобрание экс-депутата Александра Кобринского. Информацию "Фонтанке" 10 марта подтвердил лидер партийной фракции в парламенте Петербурга Борис Вишневский.

Кандидата на довыборы в Заксобрание партия избрала путем голосования регионального совета.

В числе кандидатов были шесть человек. На выдвижение также претендовали муниципальный депутат "Литейного округа" Сергей Трошин,

Основатель "Петербургского велообщества" Павел Хусу, член бюро петербургского "Яблока" Александр Маханьков, Дмитрий Хорзов и Иван Сорокин.

Александр Кобринский является депутатом ЗакСа предыдущего, пятого созыва. Он был членом комитета по законодательству. Практикующий юрист, доктор филологических наук.

Напомним, дополнительные выборы в Заксобрание по 21 округу Горизбирком назначил на 7 июня. Не исключено, что от Партии Роста участие в них примет певец и шоумент Сергей Шнуров. Депутатский мандат в парламенте освободился летом прошлого года после внещапной смерти единоросса Павла Зеленкова.

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