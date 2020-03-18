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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

18.03.2020 20:44
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Беглов разговорился со случайной покупательницей. В ней узнали актрису и родственницу сопровождающего губернатора

Покупательница, с которой накануне разговорился во время инспекции продуктового магазина Александр Беглов, оказалась актрисой Надеждой Микрюковой. Как пишет телеграм-канал «Ротонда», в соцсетях она запечатлена с мужчиной, в котором узнали сопровождающего губернатора на различных мероприятиях.

Во время объезда Фрунзенского района Беглов 18 марта посетил продуктовый магазин, чтобы убедиться в отсутствии дефицита товаров из-за коронавируса. С ним разговорилась одна из покупательниц, которая в ответ на вопросы губернатора заверила, что гречка не подорожала, а очередей в магазинах нет.

Женщину в телеграм-каналах опознали как Надежду Мирюкову, актрису, которая снималась, в том числе, в сериалах «Тайны следствия», «Смерч-3» и «Высокие ставки». В социальной сети «Вконтакте» есть аккаунт женщины с аналогичным именем и фамилией, на странице которой размещены фотографии Микрюковой. На одной из них она запечатлена с мужчиной, который дарит ей цветы в честь 8 марта. Его приложение для распознавания лиц определило как Андрея Микрюкова. Мужчина с похожей внешностью ранее был замечен в качестве сопровождающего Александра Беглова.

По информации «Фонтанки», у Микрюковой есть сын Андрей, оба прописаны во Фрунзенском районе.

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Комментарии (12)

Simha
Господа, у власти идиоты! Дети кухарок у штурвалов! Курс на рифы, полный ход! Макароны утопленникам никчему...
Ref
"Случайная покупательница" с пустой тележкой у стеллажа с гречкой, в центре магазина. Хоть бы чего нибудь бросили в телегу. Даже на постанове ленятся...
krasnonosov
И за это горожане проголосовали в том числе.
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