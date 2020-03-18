Беглов разговорился со случайной покупательницей. В ней узнали актрису и родственницу сопровождающего губернатора

Покупательница, с которой накануне разговорился во время инспекции продуктового магазина Александр Беглов, оказалась актрисой Надеждой Микрюковой. Как пишет телеграм-канал «Ротонда», в соцсетях она запечатлена с мужчиной, в котором узнали сопровождающего губернатора на различных мероприятиях.

Во время объезда Фрунзенского района Беглов 18 марта посетил продуктовый магазин, чтобы убедиться в отсутствии дефицита товаров из-за коронавируса. С ним разговорилась одна из покупательниц, которая в ответ на вопросы губернатора заверила, что гречка не подорожала, а очередей в магазинах нет.