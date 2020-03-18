Мария Захарова рекомендует россиянам переждать коронавирус в России. Попавшим в беду она может помочь лично
Официальный представитель министерства иностранных дел России рассказала «Фонтанке», что делать гражданам РФ в эпоху пандемии. Инструкции у Захаровой есть и для тех, кто сейчас в России, и для тех, кто оказался вдалеке от родины из-за коронавируса.
«Давайте начнем с того, чтобы россияне, которые «застряли» в России не ездили за границу, можно? Это самый актуальный сейчас вопрос», - заявила 18 марта Мария Захарова, отвечая на вопрос «Фонтанки» о застрявших за границей граждан РФ.
По ее словам, погоня за дешевыми турами может очень дорого обойтись желающим сэкономить. Захарова отметила, что поводом уехать из страны в эпоху пандемии может быть только «крайняя необходимость».
Представитель МИД подчеркивает, что основная опасность заключается в постоянно меняющейся ситуации в мире. Теми, кто уже попал в беду, оказавшись в эти дни за рубежом, Захарова предлагает следующие шаги: «Если у него есть возможность улететь <...> Если для него вернуться на Родину — это абсолютный приоритет, то, первое нужно понять, есть ли возможность сделать это самостоятельно. Параллельно узнать контакты посольства для утонения деталей».
Если люди оказались заблокированы, то МИД рекомендует сразу вставать на учет, а дальше уже следовать рекомендациям дипломатов. «Третий момент — ориентироваться на меры, которые предпринимает та или иная страна, так как они находятся на территории других государств и подчиняются законам этой страны», - предупредила представитель МИД.
МИД РФ 17 марта открыл Ситуационно-кризисный центр, по телефонам которого нужно звонить туристам. Кроме того, был запущен единый портал для экстренной связи с российскими представительствами за границей. Если повезет, то россиянам ответит сама Мария Захарова.
«Вы же до меня дозвонились? Очень со многими я сама разговариваю», — отметила представитель МИДа.