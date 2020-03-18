Мария Захарова рекомендует россиянам переждать коронавирус в России. Попавшим в беду она может помочь лично

Официальный представитель министерства иностранных дел России рассказала «Фонтанке», что делать гражданам РФ в эпоху пандемии. Инструкции у Захаровой есть и для тех, кто сейчас в России, и для тех, кто оказался вдалеке от родины из-за коронавируса.

«Давайте начнем с того, чтобы россияне, которые «застряли» в России не ездили за границу, можно? Это самый актуальный сейчас вопрос», - заявила 18 марта Мария Захарова, отвечая на вопрос «Фонтанки» о застрявших за границей граждан РФ.

По ее словам, погоня за дешевыми турами может очень дорого обойтись желающим сэкономить. Захарова отметила, что поводом уехать из страны в эпоху пандемии может быть только «крайняя необходимость».