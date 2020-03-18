На трассе Ушково — Гравийное в Приозерском районе Ленобласти днем 18 марта на пути двух большегрузов с песком встали зампред дорожного комитета и сотрудники районного ДРСУ. На место вызвали ГИБДД, но собственники машин оказались быстрее экипажа дорожной полиции.



Как рассказали в дорожном комитете Ленинградской области, инцидент произошел на гравийном участке дороги, где максимальная нагрузка составляет 6 тонн на ось. Водители грузовиков объезжали по ней систему взимания платы «Платон», расположенную на трассе А-121 «Сортавала».