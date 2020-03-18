Областные дорожники и перегруженные беглецы от «Платона» сошлись под Приозерском
На трассе Ушково — Гравийное в Приозерском районе Ленобласти днем 18 марта на пути двух большегрузов с песком встали зампред дорожного комитета и сотрудники районного ДРСУ. На место вызвали ГИБДД, но собственники машин оказались быстрее экипажа дорожной полиции.
Как рассказали в дорожном комитете Ленинградской области, инцидент произошел на гравийном участке дороги, где максимальная нагрузка составляет 6 тонн на ось. Водители грузовиков объезжали по ней систему взимания платы «Платон», расположенную на трассе А-121 «Сортавала».
От тяжести груза у одного из самосвалов лопнуло переднее колесо. Чтобы его заменить, водители свалили песок в огромные кучи прямо на дороге. Такую картину и застали дорожники.
На место быстро приехали хозяева самосвалов и стали доказывать, что грузовики едут без перевеса. После нескольких неудачных попыток объясниться, они признались, что самосвалы ежедневно возят песок из близлежащего карьера, что расположен на 36-м километре трассы Ушково — Гравийное. В итоге коммерсантам предложили заключить соглашение на обслуживание участков дороги, которые разбивают большегрузы.
Прибывший на место экипаж ДПС оформил необходимые документы для возбуждения административного дела.