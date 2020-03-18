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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

18.03.2020 11:36
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Автобусы «Пассажиравтотранса» начали дополнительно дезинфицировать

ГУП «Пассажиравтотранс» организовало дополнительную дезинфекцию салонов автобусов. Об этом госпредприятие сообщило 18 марта.

Фото: ГУП «Пассажиравтотранс»

«Ежедневно салоны будут обрабатываться специальными обеззараживающими средствами с протиранием поручней и ручек дверей после возвращения автобусов в парк; кроме того, работы будут проводиться на конечных станциях между рейсами. Также в плановом режиме будет осуществляться влажная уборка и мойка автобусного транспорта», — говорят в ГУП «Пассажиравтотранс».

Особые меры связаны с пандемией коронавируса. На сегодняшний день в Петербурге уже больше 300 человек госпитализировано с подозрением на Covid-2019. в клинической инфекционной больнице им. Боткина с коронавирусом находится 7 человек из Санкт-Петербурга и один — из Ленинградской области. Двоих ранее выписали.

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Комментарии (1)

Karl111
здорово. а что с дезинфекцией маршруток? ничего? тогда понятно
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