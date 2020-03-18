«Ежедневно салоны будут обрабатываться специальными обеззараживающими средствами с протиранием поручней и ручек дверей после возвращения автобусов в парк; кроме того, работы будут проводиться на конечных станциях между рейсами. Также в плановом режиме будет осуществляться влажная уборка и мойка автобусного транспорта», — говорят в ГУП «Пассажиравтотранс».



Особые меры связаны с пандемией коронавируса. На сегодняшний день в Петербурге уже больше 300 человек госпитализировано с подозрением на Covid-2019. в клинической инфекционной больнице им. Боткина с коронавирусом находится 7 человек из Санкт-Петербурга и один — из Ленинградской области. Двоих ранее выписали.

