Россияне всё лучше относятся к предпринимателям. 80% граждан РФ считают, что деятельность малого и среднего бизнеса идет на пользу стране. Это самый высокий показатель с первого аналогичного опроса в 2003 году. Крупный бизнес считают благом для России 58% россиян, что тоже рекорд, сообщает 18 марта The Bell свежие данные «Левада-центра».

При этом доверие к бизнесменам ниже, чем к другим общественным и политическим институтам — армии, спецслужбам, церкви. Лишь каждый четвёртый россиянин «безусловно доверяет» малому бизнесу (25%), каждый шестой (16%) — крупному. 59% респондентов «Левада-центра» уверены, что предприниматели часто уклоняются от налогов. 70% опрошенных убеждены, что в России честно разбогатеть нельзя.

Одними из самых «умных, талантливых и способных людей в нашей стране» предпринимателей называет каждый третий респондент (33%).

«Уровень безусловного доверия действительно сравнительно невысокий, но по сумме ответов только 20% совершенно не доверяют малому и среднему и 35% — крупному бизнесу. Это меньшинство», — подчеркивает соавтор исследования, эксперт Центра анализа европейской политики Мария Снеговая.



Негативное отношение к бизнесменам эксперты в том числе объясняют усилиями пропаганды. Ранее Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что под отношением к бизнесменам как к жуликам «есть определенные основания».



Главными проблемами русского бизнеса россияне назвали высокие налоги (42%), коррупцию (29%), отсутствие стартового капитала (26%) и высокие ставки по кредитам (26%). Залогом успеха в бизнесе большинство респондентов считают наличие стартового капитала, связи во власти и поддержку государства.



Топ-3 распространенных нарушений в российском бизнесе возглавляет «давление проверяющих органов». На это указал каждый второй россиянин — 50%. 40% участников исследования назвали «уголовное преследование предпринимателей». Каждый третий вспомнил о «рейдерских захватах чужого бизнеса» (33%).