«Левада-центр»: Абрамович, Усманов, Грудинин — самые уважаемые россиянами бизнесмены. Ходорковский в десятке
Россияне всё лучше относятся к предпринимателям. 80% граждан РФ считают, что деятельность малого и среднего бизнеса идет на пользу стране. Это самый высокий показатель с первого аналогичного опроса в 2003 году. Крупный бизнес считают благом для России 58% россиян, что тоже рекорд, сообщает 18 марта The Bell свежие данные «Левада-центра».
Одними из самых «умных, талантливых и способных людей в нашей стране» предпринимателей называет каждый третий респондент (33%).
При этом доверие к бизнесменам ниже, чем к другим общественным и политическим институтам — армии, спецслужбам, церкви. Лишь каждый четвёртый россиянин «безусловно доверяет» малому бизнесу (25%), каждый шестой (16%) — крупному. 59% респондентов «Левада-центра» уверены, что предприниматели часто уклоняются от налогов. 70% опрошенных убеждены, что в России честно разбогатеть нельзя.
«Уровень безусловного доверия действительно сравнительно невысокий, но по сумме ответов только 20% совершенно не доверяют малому и среднему и 35% — крупному бизнесу. Это меньшинство», — подчеркивает соавтор исследования, эксперт Центра анализа европейской политики Мария Снеговая.
Негативное отношение к бизнесменам эксперты в том числе объясняют усилиями пропаганды. Ранее Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что под отношением к бизнесменам как к жуликам «есть определенные основания».
Главными проблемами русского бизнеса россияне назвали высокие налоги (42%), коррупцию (29%), отсутствие стартового капитала (26%) и высокие ставки по кредитам (26%). Залогом успеха в бизнесе большинство респондентов считают наличие стартового капитала, связи во власти и поддержку государства.
Топ-3 распространенных нарушений в российском бизнесе возглавляет «давление проверяющих органов». На это указал каждый второй россиянин — 50%. 40% участников исследования назвали «уголовное преследование предпринимателей». Каждый третий вспомнил о «рейдерских захватах чужого бизнеса» (33%).
Лишь треть опрошенных верят, что претензии силовиков к бизнесу вызваны искренним желанием разобраться с нарушениями. 40% объясняют такие действия силовиков «желанием получить взятку или отжать бизнес». Еще 13% готовы объяснить действия правоохранителей «заказом» со стороны других предпринимателей. Суммарно в корыстных мотивах силовиков уверены 50% респондентов. При этом лишь 6% смогли назвать конкретные примеры давлений, вспомнив дела «Евросети», ЮКОСа, историю с «Яндексом», банкротство «Трансаэро» и дело Baring Vostok.
Показательно, что в списке десяти самых уважаемых в народе бизнесменов есть бывший руководитель «Евросети» и экс-глава ЮКОСа. Евгений Чичваркин замыкает десятку, а Михаил Ходорковский попал на седьмое место, опередив Олега Тинькова. В первой тройке уважаемых бизнесменов оказались Роман Абрамович, Алишер Усманов и Павел Грудинин. Далее идут Михаил Прохоров, Сергей Галицкий и Павел Дуров.
Личный опыт ведения бизнеса есть лишь у 14% россиян. Каждый четвёртый (27%) хотел бы открыть свое дело. При этом 72% из тех, кто уже попробовал, и тех, кто ещё только собирается «открыть своё дело», признают — сделать это в России нелегко.
АНО «Левада-центр» принудительно включена в список иноагентов Минюста. Исследование было проведено в ноябре 2019 года.